FORO. Bartolo manda a decir que, para que les duela a sus “calumniadores”, se encuentra en México DF, participando -como invitado especialísimo- en un foro mundial sobre migraciones y, por si sus “amigos” no le creen, mandó hasta foto. ¡Ahhh! y asegura que seguirá en la lucha.



AÍDA. Que se cuide Aída, la que se reventó a Bartolo con la diputación allá en Yoro, porque en la próxima se la truena. A puros migrantes volverá al hemiciclo el hombre. Desde el DF manda a decir que la lucha apenas empieza. Anda envalentonado Bartolo. Vea y no le echen a la Interpol.



NEVER. Cualquiera diría que, cuando repica, dobla. ¿Con quién se parecen? Trump ahora jura que nunca dijo que los militares abrirían fuego en contra de los migrantes. Never and never dijo que van a disparar, asegura. Eso sí: le manda a decir a la “people” de la caravana que cuidadito los agarran a turuncazos, como lo hicieron contra los chepos mexicanos.



CARAVANA. Misil de largo alcance desde el CCPN al olanchano culpándolo por las caravanas, que van y vienen. “Es un títere” del Maduro venezolano, mandan a decir Reinaldo y compañía, en un comunicado. Los azulejos recuerdan que la migración existe aquí desde hace más de 50 años, pero MZR la utiliza como una “macabra maniobra política”, en contra del gobierno...Será...



SEGUNDA. Tanto que los refundidores han estado dele que dele con la mentada segunda vuelta y la bulla es que ya no la quieren. Parece que ya les cayó el veinte que el T les podría salir por la C. Lo otro es que los chiquitos también ya se arrepintieron y ya no quieren los distritos electorales. Ajá, ¿y entonces?...



MESAS. La otra cosa que ya no quieren los olanchanos y los chiquitos es la mentada “ciudadanización de las mesas electorales” que proponen el “Niño Gualaco” y compañía, es decir, que los partidos saquen a sus activistas de las mesas. Eso nunca, chele, mandan a decir los ilustres.



MESA. La bulla en las ferias de los agricultores es que este fin de semana subieron los lácteos. No tarda en aparecer Romeo, dónde estás que no te veo, pidiendo la quinta mesa para discutir por qué puercas subieron de precio. Y para debatir quién debe ser el nuevo entrenador de la H... Será...



MARCA. El embajador de la Madre Patria jura y perjura que Palmerola será la marca Honduras ante el mundo, así es que la nueva terminal viene y nadie la detiene. El diplomático acompañó ayer a JOH en la supervisión de la primera fase. El proyecto marcha viento en popa... Fumen, nostálgicos...



TAJO. En esos chambres andan con la onda de un ministro “afortunado” a quien le podrían volar la cabeza de tajo por los clavos que le ha reventado el CNA. No será que se sacó la Loto. Ganas de hablar del hombre.