CHICLES. Reunión de JOH ayer con más de 45 miembros de las cámaras del comercio agrupadas en Fedecámara y delante de ellos llamó a German García, el de EEH, y a los ilustres del Gabinete de Energía, y a unos y otros les dio para los chicles por el aumento excesivo a la energía que llega a las casas más humildes. Qué bueno.



FUEGO. La cosa se pone cada vez más fea a medida avanza la caravana. Trump ahora amenaza con abrir fuego en contra de los inmigrantes si estos agarran a pedradas al ejército, como lo hicieron con los chepos chapines en la frontera con México. Pero los politiqueros de oficio de aquí están felices por el éxodo.



RUTA. La otra cosa es que los inmigrantes -aconsejados sepa Judas por quién- han tomado la peligrosa ruta del pacífico en su viaje al DF. Se trata del temible corredor del crimen organizado mexicano, el cual incluye bandas de narcos, secuestradores, extorsionadores, traficantes de personas y los famosos “Zs”.



NAVIDAD. Ya viene la Navidad, época de amor y paz, pero, además, la fecha en que los ministros -por costumbre o por ley- presentan su renuncia. Qué mejor oportunidad para que JOH se deshaga de aquellos funcionarios pachorrudos, ineptos y que, de remate, se creen el papá de Messi... Pobre, pueblo, pobre...



CUMBOS. Gran camaradería entre el Indómito y la bancada azuleja, ayer en un desayuno -en algún lugar de la capital- como parte de la celebración de su cumpleaños. En los discursos se lanzaron cumbos con “Netanyahu” y prometieron seguir trabajando de la mano en la agenda legislativa.



RIFLAZOS. Pero, el que tenga oídos, que oiga. JOH, al suave, le dejó ir sus riflazos a aquellos nacionalistas que creen que por mucho madrugar, amanece más temprano, y que han desatado una campaña política desenfrenada por tierra, mar y aire, cuando el gobierno no lleva ni siquiera un año. ¿Estáis oyendo?...



RNP. Asustados los tres tristes tigres, no del TSE, sino, de la interventora del RNP, por el familión que dejaron aquellos que dijimos, como lo denunció El Heraldo, con pelos y señales. Otros metieron a sus segundos y terceros frentes con unos sueldazos que mis respetos.



YUCA. Manda a decir Pepe Lobo que no se acostumbra a ser amo de casa y que no se imaginaba que eso es más yuca que todo lo que se ha penqueado en sus campañas políticas. Y esto que está en un apartamento. Qué tal si estuviera en El Chimbo.



IPM. Muy merecido reconocimiento a los bomberos en la celebración de su 63 aniversario. Cuántos de ellos han ofrendado sus vidas -los últimos en La Montañita- en defensa de los bosques y de vidas humanas. El Indómito les prometió ayer acuerdos a los que están por contrato e incluirlos en los beneficios del IPM...¡Vaya, hombre!...