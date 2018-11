TOCOA. Los refundidores tienen con una pata en el pescuezo al alcalde de Tocoa -que es de Libre- para que siga la línea de partido y mande al carajo a la minera. Con razón la “people” de allá se ha revuelto. Ajá, y apoyan las caravanas que se van por la falta de chamba, pero se oponen a que se abran nuevas fuentes de trabajo.



BARTOLO. Pues, hombre, Hilario, saludes les dejó Bartolo y se la dio para tierras cuscatlecas. La gran jodida es que allá también el exguerrillero anda juco por dos caravanas que organizó sepa Judas quién y amenaza con mandar al mamo a los cabecillas.



AMLO. A partir de hoy se inicia la cuenta regresiva para que AMLO se haga cargo de la guayaba allá en México. A ver si cuando ya esté encaramado en la burra sigue jugando al muchacho de la película con los pobres migrantes. No tarda en caerle el veinte de que no es lo mismo verla venir que platicar con ella.



FAVOR. Adivinen quién es el más feliz por todos esos convoyes de indocumentados que van para la frontera con USA. A una semana para las elecciones de término medio, un gran favor le están haciendo a Trump con su base antiinmigrante, y por eso se ha puesto más yuca. Entre más yuca, más votos.



39. El ultraricardista Walter Chávez jura por su líder -y que le dé paperas si está mintiendo, dice- que ya tienen alineados a 34 diputados y el Ecónomo “jampedrano” asegura que la otra semana se les unen otros cinco, para completar 39 “papis” y “mamis” apoyando al “resignado” de El Hatillo... Ummmm....



CONTAR. Pero en el búnker de “Netanyahu” aseguran que los Walter y los Ecónomos todavía no han aprendido a contar, porque la bancada solo tiene 61 diputados y más de cincuenta ya se le cuadraron al hombre... ¿Entonces?... ¡Ahhh!, y les mandan a decir que soñar no cuesta nada.



PIPA. A un diputado colorado por Colón le echan el muerto por el boicot a una “misa” que iba a tener “Maribel Ya” con el muchachito de la Humuya, con el fin de limar asperezas y que espartanos y troyanos fumen la pipa de la paz. Ni cosa mejor que dejen de darse en la madre, pero, ya ven, nunca falta un pelo en la sopa.



BUEYES. Reinaldo les manda a decir a los ilustres del diálogo que no pueden poner la carreta delante de los bueyes y que no pueden estar hablando de una consulta a la “people” si antes no le entran a la depuración del censo, a la nueva identidad y a una nueva Ley Electoral. ¿Estáis oyendo...?



BRASIL. Bolsonaro todavía no asume allá en Brasil, pero ya dio instrucciones para que empiecen a preparar francotiradores, y se dediquen exclusivamente a matar delincuentes... ¿Necesitamos aquí a un Bolsonaro?... A ver si Romeo, dónde estás que no te veo -por haber sido chafa- agarra de aquellos que dijimos... Ummmm...