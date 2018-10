VOTOS. El exhombre de El Chimbo ha aclarado que no está apoyando al “resignado” de El Hatillo ni a ningún otro y anuncia que le meterá el lomo al que resulte electo candidato. Eso sí: “Pepe” Lobo cree que deben haber internas abiertas, sin imposiciones de nadie, y que gane el que tenga más votos.



FILAS. Los diputados azulejos al suave se le van cuadrando a “Netanyahu” y, aunque el cholutecano todavía no ha dado el “sí”, la mayoría ya empezó a cerrar filas a su alrededor. La bulla es casi el 99 por ciento de la bancada no tarda en aparecer con camisetas con la leyenda: “Yo soy Mauricio”.



BOCA. Que alguien me explique, pide Reinaldo, cómo es que los ilustres de la oposición se llenan la boca hablando del diálogo y más tardan en salir de las reuniones con Igor que en empezar a volar candela, como si nada. Lo “pior”, dice, es que todo lo politizan y para ellos nada sirve.



VIENTO. En el mentado diálogo ahora están enfrascados en si le dan viento a un plebiscito para preguntarle a la “people” si está o no de acuerdo con la mentada reelección. Por lo menos están bien entreteniditos. Risa le da al olanchano. Será que Mel va a esperar la consulta para lanzarse o no... Cómo no, chon...



CARAVANA. Coladera en la frontera chapina con México. La caravana salvadoreña también pasó lisa y los migrantes ya marchan viento en popa rumbo a USA. Pero el exguerrillero manda a decir que ya identificaron a varios pandilleros que van al frente.



FAVOR. La próxima semana se sabrá si esas caravanas le aguarán la fiesta electoral a Trump o si, por el contrario, le han hecho un gran favor y saldrá en caballito blanco. Los que no se comen la tortilla así nomás, creen que si hay demócratas moviendo los hilos desde atrás, más bien le hicieron un favor.



HIJOS. Ahora manda a decir Trump que no les dará nacionalidad ni a los hijos de inmigrantes que nazcan en USA, así es que el hombre se ha puesto más yuca y eso le encanta a la comunidad anglosajona que votó por él y que lo sigue apoyando... al suave las caravanas le ayudarán a reelegirse.



MUNDO. Para que vean ustedes cómo ha cambiado la política en el mundo, a Bolsonaro hasta lo apuñalaron en la campaña porque, como nadie creía que iba a ganar, andaba solo. Nunca tuvo ni comisión de campaña, los grandes medios brasileños nunca dieron un cinco por él, pero ganó a puro nuevo discurso.



ONU. No tarda aquí en aparecer un candidato tipo Bolsonaro, anunciando que fusilará a los delincuentes y corruptos, a los gais, a las feministas, que se acabó la piñata de los bonos diez mil y otras hierbas, que sacará a Brasil de la ONU porque es un nido de vagos marxistas que solo sirve para promover su ideología de género, en fin...