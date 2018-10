IAIP. “El que nada debe, nada teme”, reza un viejo refrán. Así las cosas, el Instituto de Previsión del Periodista, en vez de estar peleando con el IAIP –y el CPH metiendo la cuchara- debería abrir sus libros, cuentas bancarias, bóvedas y lo que sea. Si lo que hay es una “campaña” en contra del IPP, la mejor manera de desvirtuarla es esa. Punto.



RÍO. Dramáticas esas imágenes de compatriotas formando una cadena humana para cruzar el río y que la corriente no los arrastrara. Un hondureño por poquito y se ahoga. Lo “pior” es que más fue el sacrificio, porque al otro lado, los estaban esperando los antimotines mexicanos y solo llegaron a entregarse.



OAXACA. Nelly va soplando hoy para México a una reunión del Triángulo. La bulla es que Peña Nieto le ha prometido a Trump que no dejará que la caravana pase de Oaxaca y que, si alguno logra pasar, lo deportarán ipso facto. Pero, por si las moscas, Trump ya ordenó militarizar su frontera sur.



PÍO. La línea aérea que tiene el monopolio de las rutas nacionales –como a las catrachas las saquearon y las quebraron- acaba de cancelar los vuelos locales sin decir agua va, agua viene, y aquí nadie le dice ni pío. ¿Y la mentada Comisión de Competitividad? ¿Y Aeronáutica?... Qué esperanzas, papa...



TSE. Anda volando el olanchano, porque la “Mujer Araña ya le pasó el guacho a sus aleras de Cybex, que el día menos pensado le nombran a su representante en el TSE. Qué más puede pedir el hombre. Ya tiene en el TSC, en el RNP, en la política limpia, en el IAIP, así es que, mejor que en este gobierno no puede estar.



IGOR. Ajá, y si todo lo que se apruebe en el mentado diálogo tiene que ser aprobado por el Congreso y ahora hasta la OEA –complaciendo peticiones de Mauricio Oliva- ya mandó un contingente de expertos electorales, qué sentido tienen, entonces, las mesas de Igor.



QUINTA. Por eso es que Romeo, dónde estás que no te veo, insiste en que en el diálogo deben poner una quinta mesa para discutir el aumento a los huevos y al uso de los cajeros automáticos, la masacre en El Carrizal, la salida de Nahúm Espinoza del Olimpia, la marimbeada del Barça al RM, en fin...



CUARTA. Para que vean que los cachurecos no paran de echar maceta, el Comité Departamental y las huestes de Mauricio Oliva estuvieron el fin de semana en San Marcos de Colón, allá en Cholu, y la consigna es que van por la cuarta gran victoria.



BRASIL. La oposición de aquí dele que dele con la tal segunda vuelta y ya ven que allá en Brasil tampoco funcionó. Para lo único que sirve la segunda vuelta es para que el que está en el poder, siga en el poder, porque tiene pisto de sobra para echarse a la bolsa a los que quedan en tercero, cuarto, quinto, en fin...