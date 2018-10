HEU. Cómo no va a estar colapsado el pobre HEU si dice Mario Noé -que fue director de ese centro- que la actual directora está pintada, que hasta para tocar una hoja le tiene que pedir permiso al decano de Medicina y, a su vez, el decano de Medicina no puede hacer nada si antes no habla con el rector y, el rector, very well, thank you...Pobre, pueblo, pobre...



RAÚL. En el gonfalón rojo-blanco-rojo se da por un hecho que el candidato a la guayaba será el periodista Raúl Valladares y que, para que el pobre partido no se termine de destartalar en unas internas sangrientas -como ha pasado toda la vida en el PL- adelantarán la escogencia. Qué bien.



VIVO. La bulla es que la mayoría de los alcaldes liberales -que son los verdaderos líderes y los que mantienen vivo al PL- están de acuerdo con la candidatura de RV, quien también sería el nuevo presidente del CCEPL. A ver, dijo el cieguito.



MUNDO. Con razón LZ ya casi dijo que apoyará a SN y se ha peleado con “reimundo” y medio mundo dentro de su partido. Ya solo se ha quedado con Kikito, Martelito, Pinedita y con Maribel Ya. Lo “pior” es que también ya le aprendió a SN a pelearse con los periodistas.



CIEGO. Al menos que no quieran a RV, tendrán que lanzar a uno de los alcaldes. El más conocido es el valiente Quintín, junto con el Miranda de Comayagua. Los grandes cambios en ambas ciudades son la mejor carta de presentación de ambos ediles. El que no lo quiera ver así, es que es ciego, sordo y mudo, como Shakira.



MEDIOS. José Luis Moncada, miembro del CCEPL, ha calificado de “desafortunada” la entrevista de LZ en CNN por haber usado el espacio para volarle maceta a los medios locales. JLM destaca que Del Rincón tuvo que aclarar que él no lo llamó para entrevistarlo, sino que LZ le pidió el favor... Será...



CERCA. Caramba compa, como dice aquel, está perra la cosa. Otra caravana rompió ayer la cerca entre Guatemala y México, donde hubo bombas lacrimógenas y desmayos, y hasta se habla de la muerte de un niño. Desde San Salvador también salió un convoy y otro de Catacamas. Pero el INM manda a decir que ya regresaron más de cuatro mil.



FEA. Está fea la cosa, porque allá en USA ya se empezaron a armar milicias de extrema derecha para no permitir el ingreso de la caravana. En México también ha aparecido otro grupo que amenaza con no permitir que el convoy continúe su ruta, aunque ayer lograron pasar el cerco policial y ya arribaron a Oaxaca.



PASTEL. El Indómito lanzó ayer la casa por la ventana con la celebración de su cumpleaños. La “first lady” le partió pastel y estuvo todo el día recibiendo llamadas de felicitación de diferentes latitudes. Lo bueno es que lo llamaron de todos los partidos.