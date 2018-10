FUERZA. El Indómito va en serio con la investigación de los coyote-políticos y ha enviado una delegación a la capital federal para crear una fuerza internacional y llegar hasta el fondo del asunto. Como la trata y tráfico de personas es un delito tipificado en el Código Penal... ¿Estáis oyendo, Bartolo?...



CIDH. Para que vean ustedes que “Danielito” y la “Chayo” no andan con babosadas, ayer echaron de mucolandia a varios defensores de derechos humanos que habían llegado con sus chalequitos, invitados nada menos que por la CIDH. Cuáles derechos humanos... Y quién le brinca.



SEDE. Los cachurecos ya tienen sede de nuevo. Bien dijo Reinaldo que no descansaría hasta recuperarla. En cambio, los colorados, por estar agarrados de las greñas entre ellos mismos, hasta ya se olvidaron de su chola. Como a los actuales dioses del Olimpo no les cuesta.



ANUNCIOS. Allí están volviendo a sacar los anuncios de campaña de CF, con cancioncitas y todos los mikis. “Solo en Carlos Flores podemos creer...”, dice la letra... Sepa Judas en qué onda andarán ahora. Pero el hombre jura por su alero ACA que no se lanza...Ummmmm...



LOMO. Habrá sido por eso que esta semana apareció, en carne y hueso, en varios canales. A ver si agarra valor y se lanza. Eso sí: Que aliste el lomo porque ahora, con esas redes, las cosas ya no son como antes. Le va tocar competir con “Netanyahu”, con el olanchano y con SN.



ABIERTA. Héctor Iván, el excomisionado, ya anda en abierta campaña con el “resignado” de El Hatillo y esta semana estuvo hasta discurseando en una reunión. La bulla es que va de diputado por FM. Lo bueno es que su wife, la rubia peligrosa, lo está apoyando ciento por ciento.



MOCHILAS. Cualquiera diría que Mauricio Oliva profetizó la caravana en un discurso que pronunció desde el 5 de julio en el Congreso de México. Reconocemos, dijo, que son miles, “y para nosotros no son cifras, sino seres humanos... son corazones ardientes ardiendo por un futuro mejor... van con su dignidad en sus mochilas y tan solo reclaman ser reconocidos como seres humanos...”.



CELULAR. Caramba, compa, como dice aquel, ya ni los propios cachurecos tragan a los ministros de la VM. Ahora es la diputada Welsy Vásquez la que ha salido a volarles maceta. La ilustre dice que no le contestan el celular a nadie, que no les paran bola ni a ellos -“pior” a las bases del partido- y que ya es tiempo de que JOH los mande al carajo.



IHTT. A propósito de funcionarios, microempresarios del transporte están pidiendo la cabeza de Roberto Zacapa, director del IHTT, porque dicen que solo atiende a los grandotes y que ellos tienen más de dos años de andarlo sabaneando para que les entregue sus permisos de operación, y neles pasteles.