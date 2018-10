IGOR. Más claro no puede cantar un gallo. Igor les manda a decir que solo en el Congreso se pueden convertir en leyes las propuestas del mentado diálogo, así es que, ya están sabidos. El que tenga oídos, que oiga. El que tenga ojos, que vea.



OEA. El propio Mauricio Oliva, en carne y hueso, recibió y se reunió con los oráculos electorales de la OEA y, como la cosa es friendo y comiendo, ya empezaron a darle forma a la cosa. La nueva Ley Electoral viene y nadie la detiene. El más feliz, como una lombriz, es Igor. ¿Y el mentado diálogo?



MARÍA. Por cierto que sigue el pugilato entre el exequipo de la “maxi” y el uruguayo. En esas redes ha reaparecido Julio Arbizú, delfín de JJ Mayor, y manda a decir que María Quiroz –una de las expertas electorales que acaba de llegar- es la delfina de Jacobo Domínguez, de quien dice, “sacaron a patadas de la OEA”. Almagro “se burla de Honduras”, asegura.



CARA. Para más Karlo Villatoro, diputado suplente azulejo, le manda a decir a los ministros de la Vida Mejor que saquen la cara en defensa de JOH y que no tengan miedo. La comidilla entre la muchachada de la prensa es que es más fácil hablar o entrevistar a Vladimir Putin que a algunos ministros de este gobierno.



BOTÓN. Para una muestra, un botón. El flamante ministro de Educación antes solo pasaba atrás de los periodistas, tejiéndole la cama a MEV, pero, todo fue que el Indómito lo juramentara, el hombre pasó a formar parte de la lista de desaparecidos en el país. El problema para JOH es que mañana no van a decir el “gobierno de Marcial”.



VUELTA. Que mejor den media vuelta y regresen a su país, le manda a decir Trump, a los migrantes que van en caravana derechito a su frontera. Y, para que vean que el hombre no está jugando, el Pentágono anuncia que enviará todo un batallón al río Bravo. A ver, dijo el cieguito.



MORAL. A ver si los refundidores zelayistas y analistas conexos dicen pío sobre esos 322 palmos que Amnistía Internacional acaba de oficializar allá en mucolandia... Quién sabe, papa... Segurito saldrán con la casaca aquella de que ellos respetan los “asuntos internos” de otros países. La doble moral de la izquierda troglodita.



INSEP. A oídos del viudo alegre y de la rubia peligrosa, el ministro del Insep ha confirmado ayer la reparación de las fallas de la carretera hacia Danlí, gracias a la cooperación japonesa. Entre tanto, JOH ha confirmado una inversión de más de 23 mil millones en la red vial... ¡Vaya, hombre!...



NAHÚM. Hasta que se reventaron a Nahúm Espinoza del Olimpia. Los tiene azorrados “La Barbie”. Lo bueno de que se lo hayan tronado es que seguro regresará con Juan Carlos a deleitar a la afición con sus muy acertados comentarios... Ummmm...