PAPI. Hasta poeta se ha vuelto ahora “papi a la orden”. El hombre manda a decir que el ayer ya no existe, el mañana no se sabe y Dios dirá. Así de “contundente” fue Tito cuando le pidieron que diga de una vez si se lanzará o no o calle para siempre.



BROMA. Que sean serios, le manda a decir Mauricio Oliva, a los refundidores que andan con la onda de un juicio político a JOH. Eso, dice el hombre, “es una broma de mal gusto”. El number one del Congreso también anunció que hasta el otro año decidirá si se lanza o no a la guayaba, mientras tanto, dice, calma, calma, y que no cunda el pánico.



ENEE. Mandan a decir que Cuqui solo andaba haciendo un mandado sobre eso de la unidad y que lo mismo hacían Chedrani y el exkaiser. Eso sí, que el power de la ENEE se lanza, se lanza, dicen las malas lenguas.



NUEVA. Ya llegó por quien lloraban. Ya están aquí los expertos que mandó el uruguayo de la OEA complaciendo peticiones de Mauricio Oliva y compañía. La más feliz, como una lombriz, debería ser la oposición, porque los ilustres vienen a darle vuelta de calcetín a la actual Ley Electoral y a hacer una nueva.



GOLPE. Como aquí les encanta hablar de democracia y de respeto a la Constitución, nadie se acordó que ayer se cumplió otro aniversario de aquel 24 de octubre, cuando le quisieron dar golpe al Congreso y convertirlo en constituyente. El héroe esa vez fue Callejas. Ajá, ¿y los golpistas?...



USA. La Fulton ha reaparecido ayer con otro tuit y reitera, por enésima vez, que la caravana no podrá entrar a USA y que, si están pensando ingresar como refugiados, que ni sueñen. Pero, como el padrecito y aquel que dijimos los tienen bien enganchados de que tienen todo el derecho de meterse a la brava en otro país.



FOTO. A propósito, a varios senadores, congresistas y funcionarios de Trump no les ha caído nada en gracia esa foto del olanchano al lado de Bartolo, sirviéndole hasta de chofer cuando vino deportado. Sepa Judas cómo es que MZR se quiere volver a lanzar si él bien sabe que si los gringos no quieren que alguien llegue, no llega y punto.



ORDEN. La de nunca acabar con los vagos encapuchados de los meus. Y así van a seguir por la sécula seculorum, hasta que este sea un país serio y los mande al carajo. Colas interminables de carros por el cierre del bulevar Suyapa y ni la chepa ni la rectoría ni nadie los pone en orden.



DEDO. Lo único que faltaba. A los meus trotskistas ahora les ha dado por encapuchar a los niños que se llevan vendiendo en la Plaza de las Cuatro Culturas de la UNAH –la cual, por cierto, ha sido convertida en un mercado persa- y ni la Fiscalía de la Niñez ni el Dinaf han movido un dedo para no permitir eso, “pior” la rectoría. Pobres cipotes.