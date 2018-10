MELO. Martes de marchas. Vale que no fue martes 13. Marcha de los blanquitos, marcha del padre Melo y sus refundidores y marcha de los encapuchados trotskistas. Y así, manda a decir Reinaldo, juran que no tienen vela en la caravana.



NIKKI. La Nikki ha salido en abierta defensa de JOH y ha puesto el pecho por él ante el desmadre de los migrantes. La todavía embajadora imperial ante la ONU manda a decir que políticos hondureños, “aliados con los dictadores socialistas venezolanos y cubanos”, alientan la caravana con el fin de socavar al gobierno de JOH... Lástima que ya se va.



SALVA. Bien dicen que, cuando el río suena, piedras trae. Ya días andaban con la onda de que LZ se uniría al señor de la televisión y ya ayer lo hizo público en un tuit. El hombre le vuela maceta al “lado oscuro” del PL, pero dice que la “luz prevalecerá con Salva Presidente y los buenos nos unamos”.



LUZ. Ajá, ¿y estarán de acuerdo las bases liberales, los alcaldes, los diputados, con apoyar al “salvador de Honduras”? Se supone que si LZ ya hizo el anuncio de que la “luz prevalecerá con Salva Presidente” es porque ya habló con la “people” de su partido y le dieron luz verde... Será...



PACTO. El number one del CCEPL hizo efectivo su anuncio al referirse a la reaparición en la TV, en carne y hueso, de su “amigo”, el expresidente Flores. No lo menciona con nombre y apellido, pero, como lo acusa de representar al “lado oscuro”, dice que la “oscuridad tuvo que salir” y su plan es una ANC en contubernio con MZR y JOH como parte de un “pacto de impunidad”... Será...



REDES. Como en esas redes no se escapa nadie, ya le clavaron el “omnipresente”, solo porque apareció en varios canales al mismo tiempo... ¡Qué lenguas más viperinas!... Y, para que ya dejen de fregar con eso de una reelección, CF manda a decir que ni loco que estuviera, que bien está como está.



NADA. Ya volvieron los vagos encapuchados de la UNAH a tomarse el bulevar Suyapa y a enfrentarse a la chepa, esta vez en “solidaridad” con la mentada caravana. Como nadie les dice ni les hace nada, mucho menos el rector, unos por vocación y otros por miedo a los tales “derechos humanos”.



APOYO. Reaparecieron los blanquitos y, aunque los encapuchados trotskistas los gasearon a su paso por la “U”, no se rajaron y realizaron su acto frente al Palacio del Juan Pablo. Corearon consignas de apoyo a JOH y a su gobierno y que la migración aquí ha existido toda la vida.



PRUEBAS. A confesión de partes, relevo de pruebas, le manda a decir Chávez Madison a los refundidores, ahora que el olanchano ha estado llamando a sus organizaciones a cruzar la frontera. Que mejor se cuenten una de vaqueros con eso de que una caravana se organiza solita, dice.