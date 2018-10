GOLPE. Bien dicen que unos a la bulla y otros a la cabuya. LZ llama en un tuit a SN y a Mel para que se hagan un chicle y aprovechen la caravana para darle “golpe” a JOH. Luego, dice LZ, forman un “gobierno de transición” y se reparten el poder sin mojarse las pompis. Facilito... Los rusos se lo van a llevar.

ÚNICO. Pero Héctor Zelaya, no “Pecho”, sino, el hijo de Mel, le manda a decir a LZ que el gran chance fue el año pasado “y usted fue el único que no aceptó unirse”... ¡Vaya, jodido! Y le pide que ahora la apriete.

PERFIL. Y el de los chocoyos lo remata con otro tuit. “El candidato liberal que menos votos ha sacado en la historia, el pequeño Luis Orlando, ha caído en lo más bajo, solicitando apoyo a otros para desestabilizar el país. Busca levantar su perfil a como dé lugar. Lamentable”, dice TR.

MOSCAS. Solo el “resignado” de El Hatillo -para no meterse a líos- mejor no ha dicho ni “pío” sobre la caravana y prefiere seguir con el rollo de los cafetaleros. Como dicen que en boca cerrada no entran moscas.

SHAKIRA. Lluvia de comunicados. La Conferencia Episcopal y la Confraternidad Evangélica, entre otros, se pronuncian sobre los convoyes. Unos y otros coinciden en que todos somos culpables, lo cual es muy cierto, y que ese problema de la migración es viejo, solo que ahora se van en caravana, pero nos hemos estado haciendo los “ciegos, sordos y mudos”, como Shakira.

TIERRA. Por muy válidas que sean sus razones para abandonar el país y lanzarse en búsqueda de la “tierra prometida” -falta de trabajo, maras, desesperanza- también hay que decirles que nadie puede invadir una nación, a menos que estuviéramos en guerra. Por ejemplo, por muy dura que sea la crisis en Nicaragua, no puede ir una caravana de nicas a meterse a la brava a Costa Rica. O a El Salvador.

USA. El Indómito no ha parado el fin de semana. El sábado estuvo con el Jimmy en chapinlandia, y luego ha estado coordinando el regreso terrestre y aéreo de los que quieren dar media vuelta, lo mismo que la atención de los que han decidido continuar la travesía. Unos mil lograron cruzar la frontera con México y ya van camino hacia la USA.

AGUA. Se metió el agua. Ya apareció el Maduro venezolano pidiéndole a Trump que le abra sus fronteras a la caravana de los centroamericanos. Como ahora ya se sumaron también chapines, salvadoreños y hasta mexicanos.

QUINTÍN. Una vez más y como lo hace todos los años, el valiente Quintín lanzó la casa por la ventana el fin de semana con la celebración de su cumpleaños. Agasajó a los cocheros y, de nuevo, regaló una vivienda amueblada, esta vez a una madre de trillizos. El hombre se rebusca con esos bienes y luego los reparte entre los pobres.