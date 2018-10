JULIO. La bulla es que Bartolo y compañía venían hablando de esa caravana desde julio de este año y que llamaban a la “people” para que se apuntara. Ajá ¿y la presunta “inteligencia” de las Fuerzas Armadas, dónde puercas está? Ni la olieron. Y tanto billete que les dan. Que mejor se lo den al MP.



UÑAS. Desde la Casa Blanca mandan a decir que la llevada y traída caravana no apareció así por así y que hay una “organización política” detrás. Y adivinen a quién se refieren. Pero ya ayer sacaron las uñas allá en Colón y se tomaron la carretera en apoyo al convoy.



MAÍZ. Sigue el maíz a peso, porque ayer salió otra caravana de La Esperanza, Intibucá, allí cerquita de Gracias, y una segunda de Cholu, los dominios de “Netanyahu”. Y otros, incluidos unos colegas, andan preguntando que de dónde saldrá la próxima para apuntarse.



PATO. El olanchano y compañía se defienden como gato panza arriba ante las acusaciones de que ellos están detrás de la caravana. Pero, por más que lo nieguen, les dice Anduray, si caminan como pato, si nadan como pato y cantan como pato... Además, hoy tienen plantón en la embajada para apoyarlos.



DANDO. Pero, lo cierto es que no es descabellado el planteamiento de “Raselito” y de otros conspicuos del buró político de Libre, referente a reactivar la proclama aquella de “yanquis, go home” y zafuca peluca de Palmerola, al menos que, a cambio de nuestros servicios antipatriotas, le abran las puertas a los inmigrantes. Dando y dando.



CHON. No hallan qué inventar en esas redes. Ahora andan con la onda que, como lo ha dicho el señor de la televisión, los “gringos” adelantarán las elecciones, molestos por el “caravanazo”. El más feliz es el “resignado” de El Hatillo y hasta ya empezó a hacer calistenia... Cómo no, chon...



POLVAREDA. Para que vean la polvareda que ha levantado el convoy, que Trump amenaza con mandar al FBI, a la Guardia Nacional, a los veteranos de Irak y hasta a las tropas Swat a la frontera, mientras que Peña Nieto mandó ayer dos jet 727 a Tapachula -hasta la pata de chepos- para que les cierren el paso.



POLVOS. Los que no se comen la tortilla así nomás creen que esas caravanas son polvos de otros lodos. Los demócratas hallaron en estas honduras el terreno más fértil, a través de las ONG que financian, para aguarle la retórica antiinmigrante a Trump y, de paso, debilitarlo para las elecciones de noviembre... Será posible.



DENNIS. El CPH en contra de la moción de Dennis Castro para que aquí no se siga exhibiendo a la gente que capturan, como si ya hubiera sido declarada culpable, violentando la presunción de inocencia. La gran jodida es que solo exhiben a los acabados. La única excepción a la regla solo ha sido “Mi Rosa”.