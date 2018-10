CANDADO. Se abrió la pesa. Convoy tras convoy hacia la USA. Ya de perdido, vayámonos todos, los gringueros a los territorios del “Tío Sam”, los que pasan enamorados de Venezuela y de Cuba, a Caracas y a La Habana y, el último que se vaya, que apague la luz y eche candado. Pobre Honduras.



EBRARD. Marcelo Ebrard, el canciller designado de AMLO, anduvo ayer por estas latitudes y se reunió con JOH, se supone que para hablar del desmadre de esas caravanas. Bonita papa caliente la que le espera a AMLO con el culebrón migratorio. El hombre se trajo a Alden y las ardillas, el embajador catracho en el DF. Solo a RB no la quiso traer.



VISAS. Tienen suerte los excursionistas porque “San Manuel” todavía no ha asumido poderes en México y ya les ofreció visas de trabajo. Entonces, que se vaya el que quiera para allá, que ya tiene chamba fija con el bueno de AMLO....¿Estáis oyendo, Donald?...



COYOTES. Que mejor se regresen a sus cholas, les pide la Fulton, casi de rodillas. La embajadora in fieri –porque aquel nunca vino- asegura que mentes criminales y sin escrúpulos los están engañando con falsas promesas y les manda a decir que “tu futuro y tu norte está aquí”. Lo que deberían hacer los gringos es cancelarles las visas –así como a los uñudos- a los “coyote-políticos”, sean quienes sean. Punto.



LIBRE. Luisito y Kilvito juran que Libre está detrás de esas caravanas y, por si alguien tiene alguna duda, mandan a decir que el olanchano está convocando a un plantón para mañana frente a la embajada imperial, para exigirle que le abra la puerta de par en par al convoy.



PENAS. En el hemiciclo ya estuvieran preparando un proyecto para endurecer las penas contra los traficantes de personas, porque, una cosa es el derecho humano a emigrar –pero con papeles y todos los mikis- y otra, amenazar con invadir un país –ya sea USA o cualquier otro- con una migración masiva.



PAR. No le tienen miedo a Donald Trump, porque ayer el exguerrillero salvadoreño también le abrió las puertas de par en par al segundo convoy, y dejó pasar a cerca de 500 excursionistas. ¿Entonces? Los tres del Triángulo deberían hacerse un nudo y fijar una posición única frente al imperio.



JIMMY. No me amenaces...no me amenaces y no me amenaces, le manda a decir el Jimmy a Trump. El cómico chapín se le ha parado en 30 al jefe del imperio y le pide que deje de condicionar la ayuda que le da a chapinlandia.



MISA. La “resignada” Olguita Alvarado anda de gira por El Vaticano y allá tuvo “misa”, no con el papa Francisco, sino, con el vicepresidente de Taiwán. Por cierto que, según el hombre de El Chimbo, Olguita se lanza en busca de la guayaba. Ya van como cinco, sin contar a “papi a la orden”, que no se sabe.