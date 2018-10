CARAVANA. La cosa está que arde por la llevada y traída caravana. Donald Trump y Mike Pence están que echan fuego de “contentos” por el paquete que va en camino y refundidores, nasrallistas y liberales –los del ala de LZ- están aprovechando para pescar en río revuelto y llevar agua a su molino.



SUEÑOS. Lo más triste de todo es que, al final de este culebrón, la gran perdedora será Honduras. La dichosa caravana, si es que llega a la frontera con USA, ni en sueños logrará entrar, los viajeros regresarán como se fueron, la imagen del país quedará todavía más por los suelos y, de remate, perderá los pocos centavos que le dan los gringos.



CONVOY. Lo “pior” es que el señor de la televisión jura y perjura por “voz de muerto” que hoy saldrá otro convoy desde la sultana del sur y que la cosa apenas empieza... Será posible. Pobre Honduras. Quién habrá enganchado a toda esa gente para que se la dieran en caravana, si los catrachos emigran a USA desde los años 60.



LÍMITES. El indómito asegura que la caravana ha sido promovida por grupos interesados en desestabilizar el país, “pero creo que han rebasado los límites”. JOH lamenta que utilicen a niños y ancianos, a quienes han llevado bajo engaños y falsas promesas. Desistan, les pidió, no pongan en peligro sus vidas y la de ustedes.



JUCOS. Demoledor ese tuit de Trump y Pence remata con otro. Y más jucos están, porque apenas la semana pasada mandaron a traer a los presidentes del mentado Triángulo para advertirles que cuidadito seguía la coladera de “people” hacia sus dominios y aparece la dichosa caravana.



TUIT. Ajá, y por qué Trump no le mandó tuit al cómico chapín si él también estuvo la semana pasada en la capital federal y a él también le jalaron las orejas por las oleadas de migrantes a USA. Ajá, y entonces, por qué puercas los dejó pasar. Jimmy bien pudo ordenar que no los dejaran entrar, pero, se rajó.



PEÑA. No pasarán, no pasarán y no pasarán les manda a decir Peña Nieto a Bartolo y compañía. A ver si cumple, porque lo mismo dijo el Jimmy y, a la hora de la hora, reimundo y medio mundo entró como Pedro por su casa... To be or not to be.



MAMO. A Bartolo le echó el guante la chepa chapina, allá en Chiquimula, y anoche durmió en el mamo, pero el diputado “cizaña” le anda echando el muerto a JOH. Ajá, y qué puercas tendrá que ver un presidente de un país con lo que haga o no haga la policía de otro país soberano.



CARGA. En medio de todo el desmadre de la caravana, LZ ha vuelto a la carga en contra de los 17 diputados, y lamenta que Torquemada no les haya volado la cabeza de tajo y mandado a la hoguera. Y la bulla es que ahora la lista podría subir a 18, porque ahora amenaza con incluir a un ex.