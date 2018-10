OEA. Mauricio Oliva y sus diputados peluches regresarán felices de la capital federal luego del espaldarazo que amarraron con el uruguayo de la OEA para darle viento -no a reformas, sino- a una nueva Ley Electoral. Hubo firma de convenio y todos los mikis y la OEA enviará consultores... Congratulations...



RNP. Por cierto que “Netanyahu” manda a decir que los cargos más importantes del RNP van a concurso, porque resulta que de todos los empleados y funcionarios de la caldera del diablo, solo el dos por ciento es apto para trabajar allí. Hasta mucho, si allí solo hay activistas.



RUBIA. El consorte de la rubia peligrosa del hemiciclo ahora anda ricardeando. La bulla es que HIM, conocido exjerarca policial, va por una “curil” en FM por el movimiento del “resignado” de El Hatillo. A ver qué tal le va al hombrón en la política... ¡Good luck!...



URGE. El olanchano no se ha andado por las ramas y el fin de semana se lanzó como a mil metros de altura. Y adivinen quién lo lanzó a la guayaba. El hombre ya mandó a desempolvar la canción aquella “urge Mel” y va de nuevo por el poder... Lo bueno es que tiene grandes aleros en el otro bando.



PAC. El “Pelón 70”, de “Rescate Pac”, se ha convertido en uno de los nuevos peluches del olanchano y ahora no se le despega ni a sol ni a sombra. Al suave le hizo la cama y se reventó a “Memito”, el otrora niño consentido. RVP jura que también se tronará a la Marlene y le quitará los sellos del Pac.



APOYO. A Reinaldo no se la hacen buena con esa caravana, pero, como los azulejos no pierden el tiempo en esos asuntos y, mientras en otros partidos solo pasan agarrados de las greñas, ellos mejor siguieron el fin de semana con la capacitación de sus dirigentes, ahora con el apoyo de la Fundación alemana Konrad Adenauer.



OBRERO. Para qué convocan a conferencias de prensa si van a terminar insultando a los pobres reporteros, que solo se andan ganando la vida como cualquier obrero, y no tienen culpa de lo que hagan o no hagan sus jefes. Sepa Judas quién estará asesorando a LZ, pero cada día, está “pior”. Será Martellito. Ayer los columbraron en un mall.



HARTE. “Dígale a su jefe que se las harte”, le respondió LZ a dos reporteros. Qué tal si el hombre fuera Presidente de la “res-pública”. Ajá, y así tienen el valor de decirle “intolerantes” a otros, si ellos, sin ningún poder, no respetan ni a la prensa.



EJEMPLO. Le zumbaron los oídos a JOH allá en Colombia, porque LZ no paró de volarle maceta al “huracán Juan” por las placas, el aumento al combustible, a la energía, en fin... JLM, que es miembro del CCEPL, asegura que LZ no predica con el ejemplo, y cuestiona que nombró a su abogado, Jair López, como presidente del tribunal inquisidor.