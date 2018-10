MESAS. Romeo, dónde estás que no te veo, vuelve a la carga por la quinta mesa. Ya Igor dijo que ponerse de acuerdo con las cuatro mesas que hay actualmente les costó uno de aquellos que dijimos y la mitad del otro, pero el power de la AP insiste con su parto.



HOYO. Y dele que dele Romeo con que en el mentado diálogo también se deben discutir temas como el desempleo, el aumento a los huevos, la caravana de Bartolo, la llegada de Katherine Banegas y, lo más importante, analizar el hoyo de la rosquilla.



COPÁN. Bonita y entretenida chamba la que se ha hallado Bartolo ahora que ya no es diputado. Al dirigente refundidor lo columbraron ayer que iba con la lengua de corbata saliendo de Santa Rosa de Copán rumbo a la frontera con Guatemala a la cabeza de la caravana de migrantes.



PENCE. De nada sirvió que Mike Pence -el vicepresidente imperial- mandara a llamar a la capital federal a los presidentes del mentado Triángulo Norte para regañarlos y exigirles que ya es tiempo de que paren la migración ilegal hacia la USA. Para más México ya sacó un comunicado y manda a decir que el que no lleve papeles, no entra... ¿Y la Cancillería de aquí?...



ASILO. Es cierto que aquí la novia no está para tafetanes, que no hay trabajo, pero qué ganarán con ir a dar lástima al imperio, si es que logran llegar a la frontera con USA. Aquí debería ser delito aprovecharse de la necesidad -y de la ignorancia de la pobre gente- prometiéndoles asilo o visas humanitarias. Lo único que van a conseguir con eso es dejar todavía más mal parado al país.



SOBRES. El olanchano se anduvo pavoneando el fin de semana por el vetusto Toncontín y aprovechó para dedicarle a su amigo JOH la historieta de los tres sobres. Los tres sobres que, según dijo, todos los expresidentes le dejan a su sucesor.



CULPA. En el primer sobre le piden a su sucesor que le eche la culpa de todo al que se fue, en el segundo sobre le dicen que, cuando ya esté con el agua hasta el cuello, convoque a un diálogo a todos los sectores y, en el tercer sobre, le deja dicho que aliste sus calaches porque “es pa... fuera que va”... No hallan qué inventar.



CMH. Se puede poner fea la cosa, porque la chaparrita del CMH está convocando para esta semana a los sindicatos de la resistencia para que se lancen a las calles a volar candela contra las “privatizaciones”. Como SF le tiene pavor a las privatizaciones y quiere que todo lo maneje el Estado, como en Cuba y en Venezuela.



KATHERYN. Desmadre y medio el que se armó el sábado en Toncontín a la hora del arribo de Katheryn. A unos camarógrafos hasta los tiraron al suelo, la “people” se le fue encima y a la muchacha la tuvieron que sacar chineada. Por lo menos hay circo.