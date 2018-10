TARIFAS. “Robertico” Ordóñez jura y perjura que en tiempos del Poder Ciudadano ya le habían dado un mameyazo al pueblo con las tarifas de la luz “pior” que el de ahora. “Electrocutaron” a la pobre “people” y en ese tiempo nadie dijo ni pío, según los ilustres de la Vida Mejor... Será...



CUARTELES. También mandan a decir que el olanchano tuvo como cincuenta gerentes en la ENEE y que, ya por último, hasta él se autonombró gerente general... ¡Ahhh! Y que paralelamente militarizó la empresa –en vez de regresarlos a sus cuarteles- como una medida desesperada para salvar a la pobre institución.



REFUNDAR. Los refundidores van en serio con su demanda en contra de JOH por los derechos de autor del término “refundar”. Como el olanchano siempre ha hablado de “refundar” la Patria a través de la tal constituyente y ahora el Indómito habla de “refundar” la ENEE. Con tal que no “refundan” ni la Patria ni la ENEE.



TERMINATOR. Pero, los refundidores no se quedan con el turuncazo, y en esas redes le han clavado “Terminator” a Chuy Mejía, porque primero, dicen, le decretó los santos óleos a la pobre Hondutel y ahora anuncia la desaparición de la ENEE.



CELULAR. Por cierto que no había ninguna necesidad de anunciar la desaparición de la ENEE. Bastaba decir que modernizarían la institución, con la división en tres empresas, para “hacerla más eficiente”. Es como que hubieran anunciado el cierre de Hondutel cuando inauguraron la telefonía celular.



HISTÓRICA. Reinaldo no se ha quedado callado ante las aves agoreras y ha calificado de “histórica” la decisión de su líder supremo de refundar la ENEE. “Cuántos gobiernos han pasado y se hicieron los ciegos, sordos y mudos” y nunca hicieron nada por arreglar el desmadre en la estatal, criticó el “Niño Gualaco”.



NIÑOS. A la hora de la hora, Mike Pence terminó regañando a los presidentes de estas parcelas porque no paran la migración y por los coqueteos con los chinitos continentales. Pero JOH le respondió que no quería regresar aquí sin una respuesta por los 119 niños separados. A ver si se oye, padre...



MATRIMONIOS. El Indómito manda a decir que está en contra de los matrimonios entre personas del mismo bando y que la “people” debe participar con libertad y sin temores en ese debate. No tardan los colectivos aquellos en echarle la vaca en esas redes. Solo el Hugo del Codeh ya tiró la toalla y ahora dice que está a favor.



KATHERINE. Esta tarde arriba al vetusto Toncontín la catracha Katherine Banegas, luego de su exitosa actuación en La Academia. Por cierto que su disco ya está ocupando el primer lugar en las ventas digitales. Katherine viene siendo sobrina de Mauricio Oliva, presidente del Congreso... Congratulations...