ENEE. La bulla es que la ENEE tiene los días contados si no la meten a “cuidados intensivos”. La desgraciada empresa debe nada menos que 45 mil 600 millones, sin contar los 7,500 que le debe a los generadores. Ajá, y ahora que el petróleo está volviendo a subir, quién sabe.



INJUPEMP. Para hoy se anuncia reunión en el Injupemp por las denuncias de los empleados públicos de que ya no están dando préstamos –por falta de pisto– y que la cartera la pasaron a bancos privados. En la cita estarán dirigentes obreros y de la Andeph. A ver si se oye, padre...



NADA. Los refundidores, incluido su líder supremo, están aprovechando para llevar agua a su molino gracias al aguacero. En esas redes no paran de decir que el sistema de alertas es un fracaso, aunque Beatriz jura que ya sabían lo que venía, y que no dijeron nada para que la “people” se la diera de vacaciones... Será...



AMOR. No hallan qué inventar... Los nasrallistas mandan a decir que mejor pasen la semana morazánica para la canícula de julio y santo remedio. Otros, más divertidos, que mejor en febrero, el mes del amor, y otros, en Navidad... Pobre, pueblo, pobre...



LLUVIA. Sepa Judas por qué, a última hora, Reinaldo y compañía cancelaron ayer una conferencia de prensa que habían convocado en El Obelisco. Habrá sido por la lluvia. Como no tienen sede y tenían que darla en plena calle. O hubo contraorden por aquello de que, si hacen algo por los damnificados, malo, porque dicen que están politizando la cosa, y si no hacen, es que son unos desalmados.



MANO. Tantos damnificados en Choluteca, Valle y FM y los diputados que han llegado con algunas ayuditas se cuentan con los dedos de una mano y todavía sobra... ¡Bárbaros!... Allá en Cholu solo Mauricio Oliva ha andado del timbo al tambo desde la semana pasada y ayer anduvo Yuri Sabas.



BRASIL. Para que vean ustedes las injusticias de esas segundas vueltas, Bolsonaro acaba de ganar en Brasil nada menos que por 20 puntos y con más de 20 millones de votos de diferencia, pero, qué tal si todos los otros partidos le echan la vaca. Lo mismo le podría pasar aquí a Mel o a SN. El PN y el PL se podrían unir en el balotaje y reventarlos.



LEÑA. Torquemada no perdona ni el temporal y para ayer tenía citado al grupo de los 13. La campana los salvó, al menos por esta vez, les manda a decir. Para la próxima, si no se aprenden bien la lección, ya tienen lista la leña verde para mandarlos a la hoguera.



CMH. Nunca se queda bien con la chaparrita del CMH. Toda la vida le pasa volando maceta al sistema de salud pública y, ahora que lo intervinieron, también está en contra. SF presentó ayer un recurso de nulidad en contra de los comisionados. Será por la rectora, que no le cae bien.