AGUA. Si bien las lluvias le aguaron la fiesta al feriado morazánico casi no se reportan muertes, eso es lo importante. Gracias a Dios ayer en la madrugada dejó de llover, porque si no, quién sabe cómo nos hubiera ido con tanta agua. Una vez más Diosito nos ha salvado.



COPECO. El Indómito y compañía se tomaron Copeco el sábado en la noche para prepararse ante la embestida de las aguas. Pero, de nuevo, gracias a Dios, los daños son mínimos. Y ojalá y aquí nos preparemos de verdad para el cambio climático y la vulnerabilidad de nuestro territorio.



VALLE. Los diputados por Valle, de todos los partidos, se hicieron un chicle en apoyo a los damnificados, incluido el chaparrito de Nacaome... ¡Vaya, hombre!... Bueno que se acuerden de la “people” cuando está con el agua hasta el cuello. Aunque nunca se queda bien y no faltará quien diga que anduvieron politiqueando en medio de la lluvia.



PILAS. Mauricio Oliva recorrió Marcovia, Morolica, Orocuina, Apacilagua, en fin, donde llevó agua, colchonetas y combustible. También hizo un recorrido por las escuelas de la zona y llamó a la “people” de Copeco y del Insep para que se pusieran pilas con la atención de los afectados y la reparación de las carreteras dañadas.



AMDC. David Chávez y Mario Pineda, cada quien por su lado, anduvieron en recorridos por barrios, aldeas y escuelas de la capital, el uno como diputado y el otro como ministro de Idecoas. Chávez le llevó hasta pizzas a la “people” y Pineda anduvo con el Marcial de Educación supervisando escuelas. La bulla es que ambos van por la AMDC.



SOPA. Bien dicen que nunca falta un pelo en la sopa. La pobre “people” a puras cachas, en medio de la lluvia, se movilizó a pueblos y playas y la queja es que algunos bárbaros en Trujillo y en Tela estaban metiendo las sopitas de agua chirria -disfrazadas de sopa marinera- hasta a 500 ranas... Sean serios...



IGOR. En los dominios de LZ decidirán hoy si vuelven o no al mentado diálogo. La bulla es que la condición es que se vuelen al viejito del RNP y pongan al compañero de escuela. Ajá, y qué puercas tiene que ver Igor con ese desmadre en el PL por el pastel del RNP.



CARLÓN. Bien dicen que, después de un gustazo... En la “desgracia cristiana” es canillera después del feriado y de los 30 años enchambados en el RNP, porque, como Licho no metió ni las manos por sus 400 empleados, todos, “es pa...fuera que van”. Ahora llega Libre. Interesados en esas chambas, entenderse, con Carlón.



UNAH. Hoy no hay clases en la UNAH. Se perdió toda la semana pasada por el feriado y, la semana antepasada columbraron a Juan Barahona en Ciudad Universitaria, solo falta que los meus troskistas vuelvan esta semana con el desmadre. Pobre “U”.