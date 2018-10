DIÁLOGO. El lunes será un día importante para el diálogo nacional porque el Partido Liberal anunciará si sigue o no luego de una reunión a la que están convocados los miembros del Central Ejecutivo. “Deben darse cambios para determinar regresar”, dijo Luis Zelaya. ¿Cuáles?



JUNTA. Todo el rollo en el Partido Liberal se debe al nombramiento del florista Norman Roy Hernández en la Junta Interventora en el Registro Nacional de las Personas. ¿Estarán pidiendo su cabeza los liberales para seguir en el diálogo? El hombre ni se ha sentado y ya le andan las moscas.



DESGRACIA. La Democracia Cristiana culpa a su diputado Felícito Ávila del destino que le pueda pasar a sus 400 empleados en el RNP. Miembros del directorio se quejan de la conducta del diputado que no pudo negociar la estabilidad a cambio de meter el proyecto de intervención en el CN. Vaya.



DOMICILIO. Los tan llevados y traídos cambios de domicilio podrían pasar a la historia si prospera en el diálogo una propuesta del TSE de eliminarlos de tajo porque solo daño le hacen al proceso electoral. Hay muchos vivones que se aprovechan para trasladar gente de un pueblo a otro para ganar urnas.



DESTINOS. Los reportes que hasta ayer se tenían de las movilizaciones por el feriadito establecían “cero muertes” por accidentes de tránsito. Vaya, hombre. Al menos la gente está comenzado a tomar conciencia de que las carreteras no son pistas de automovilismo como las ven algunos bárbaros que pareciera que nunca van a llegar a sus destinos. Enhorabuena.



RETORNO. Por cierto, en medio de fuertes aguaceros les toca regresar a los viajeros que salieron a disfrutar de las playas en el feriado morazánico. Al final de nada sirvió que movieran la semanita si las lluvias le aguaron la fiesta a un montón que traen bien dobladitos de regreso los trajes de baño porque encontraron las playas frías y desoladas.



TILE. Los vecinos de la colonia 3 de Mayo se la han visto tile ante tanta lluvia y la crecida de la quebrada El Sapo que arrastró a una persona el jueves y que todavía no aparece. Por suerte los cuerpos de socorro han estado pilas sacando de sus casas a las personas que viven en zonas de riesgo. El problema es que falta conciencia sobre los peligros que traen las lluvias.



ABIGEATO. Los ganaderos de Olancho no hayan para dónde agarrar ante una oleada de abigeato que se ha desatado mientras la autoridad no dice nada. Dicen que hay toda una cadena que comienza desde el arreador pasando por el comprador y el intermediario que se lleva el ganado en camiones y jaulas aprovechándose de la noche cuando no hay control. Bárbaros.