ALEGRÓN. Una buena noticia entre tantas malas llegó para los compatriotas amparados al TPS en Estados Unidos. Un juez le manda a decir al señor Trump que no puede cancelar el programa solo porque se le antoja la regalada gana. Todavía no hay nada seguro, pero al menos es un paso que sin duda ayuda y da esperanza. Vaya.



SUAVES. A propósito del imperio, la justicia norteamericana fue benevolente con el hermanito del doctor Mario Zelaya acusado de lavar el billetillo que le peinaron a los pobres afiliados del IHSS. El hombre solo cumplirá tres añitos y 10 meses en la prisión y a disfrutar de la libertad aunque vigilada. Qué barbaridad.



BÚSQUEDA. Por cierto que el tal cerebro del saqueo del IHSS ya lleva como 1,462 días prófugo de la justicia y todavía no lo pueden capturar para que pague por malversar el dinerito del Seguro Social. Aunque sea al inspector Gadget deberían mandar a traer para que vaya y lo busque en... Mejor ni hablo. Bárbaros.



LLUVIAS. Fregada y media se han llevado miles de viajeros que dejaron el televisor, el carro, el refrigerador, el equipo de sonido, el perro, el gato, la gallina y hasta el perico empeñados para darse un relax en las bellas playas. Resulta que en varias zonas no ha parado de llover y hasta inundaciones se miran. Jua, jua, jua.



RESPIRO. Los que se quedaron en la ciudad por lo menos han tenido un respiro porque las calles y bulevares lucen desolados y en algunas zonas hasta asustaban ayer de tanta soledad. Lo malo es que los dueños de lo ajeno se aprovechan y salen a hacer de las suyas. Ojalá la autoridad los ponga en cintura.



DIPUTADOS. A ver si el lunes los 13 diputados cheles dejan nuevamente como “novia de pueblo” al Tribunal de Disciplina de Luis Zelaya que los ha convocado para notificarles que están libres de pecado, que nada han hecho y que pueden seguir tranquilos como secula seculorum.



MORAZÁN. Hasta al pobre Morazán se llevan de encuentro los liberales en su confrontación en vez de recordar su genio y valorarlo. “Si Morazán viviera, seguro que el lado oscuro del Partido Liberal lo mandaría a fusilar de nuevo”, escribió LZ en redes sociales. Bárbaros.



CONVENCIÓN. Por cierto que una convención extraordinaria parece ser la única salida para sacar del atolladero a los liberales a no ser que en las próximas semanas el “lado oscuro” y el “lado claro” firmen la pipa de la paz. Mmm... habrá que ver dijo el cieguito.



NIÑOS. Parece que los niños serán los más beneficiados con la cacareada tarjeta de identidad porque el plan contempla identificar a más de dos millones de chigüines y ya no habrá justificación para que en las escuelas y colegios sigan pidiendo la partida de nacimiento para matricularlos. Ojalá.