CONVENCIÓN. La cosa está peliaguda en el gonfolón rojo, blanco, rojo, pues desde ya un grupo de diputados anda consiguiendo la firma de 100 convencionales para pedir una Convención Extraordinaria para volarse a LZ que se ha convertido en una piedra en sus zapatos. Vaya...



FUERZAS. Todo dependerá de quién tiene el mayor número de convencionales, o los del lado oscuro o los del lado blanco. Lo que sí está claro es que los liberales están más divididos que nunca y todo apunta a que seguirán en la vil llanura porque no pueden sentarse a dialogar.



SALUD. Ojalá y el feriadón ayude a calmar los ánimos en la cúpula del partido rojo, blanco, rojo y que la próxima semana sus dirigentes puedan limar asperezas por la salud de este histórico instituto. Habrá que esperar a ver si los cheles le bajan el tono a la confrontación y a la división. Mmm...



DIÁLOGO. Por cierto, manda a decir don Igor Garafulic a los cheles que la otra semana los espera en Chiminike, en las mesas del diálogo, o sea, que el hombre confía en que el asueto calmará las aguas y que los liberales asistirán al diálogo, ya sea del bando de LZ o de ES. Ojalá y no le vayan a quedar mal al power de la ONU.



REGISTRO. Mucho trabajo tiene por delante la Junta Interventora del RNP comenzando por investigar por qué fueron despedidos la semana pasada todos los empleados por hora y solo dejaron a los del flamante equipo Infop o Minas que no ve una en la Liga Nacional. Bárbaros...



VACACIONES. Como era de esperarse, desde ayer las calles de la ciudad comenzaron a lucir desoladas tras la desbandada de viajeros que salieron a darse un relax a las playas, balnearios y centros de recreación. Muchos viajaron con el rosario en mano implorando que la lluvia no les arruine las vacaciones. Ojalá que la suerte los acompañe...



ALIMENTOS. A propósito de feriadito, los viajeros tienen que andar ojo al cristo en los establecimientos de comida porque la ARSA ha confirmado que esta semana ha decomisado más de 1,000 libritas de carne en mal estado en diferentes lugares del país. En hora buena que tengan a mecate corto a estos establecimientos que se aprovechan de la pobre gente.



PAPERAS. Ahora resulta que por culpa de las paperas fueron suspendidas ayer las actividades conmemorativas al natalicio del prócer unionista Francisco Morazán. Y es que la secretaría de Salud recomendó a la Academia Militar de Honduras no realizar los festejos por un brote de la enfermedad que afirman ya está controlado. Qué barbaridad.