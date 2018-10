FAVOR. No queda bien a un expresidente bajarse el canasto con nadie, “pior” con neófitos políticos. De paso, le están haciendo un gran favor al olanchano y terminando de pasearse en lo que queda del pobre partido. Pobrecitas las bases y el activista de a pie. Qué culpa tienen.



INTERNO. Reinaldo le manda a decir a LZ que no traslade al escenario nacional el desmadre interno de su partido, que una cosa es una cosa y otra es otra cosa. Qué puercas tienen que ver las instituciones nacionales con los problemas de un partido X, se queja el “Niño Gualaco”.



ALARMA. Gran preocupación entre los empleados públicos y en las centrales obreras por la denuncia de que en el Injupemp ya no hay pisto para nuevos préstamos y que están trasladando su cartera a bancos privados. Eso ha disparado las alarmas entre los afiliados al Injupemp.



MARTES. Por suerte, Daniel Durón, el power de la CGT, manda a decir que Martha Doblado, la power del Injupemp, ha convocado a una reunión de urgencia para el próximo martes y allí pondrán las cosas en claro, si es o no es. To be or not to be.



COBALTO. Para que vean ustedes el poder de esas redes, que a Tucky lo han tenido chineado desde anteayer, con memes y otras hierbas, por la mentada bomba de cobalto. El clavo del globo sonda sobre la donación se lo echan a un ilustrísimo de la “sociedad civil”.



JAMÁS. Ya el abogado y otras hierbas del hospital Leonardo Martínez han aclarado que jamás de los jamases recibieron en 2016 donaciones de bombas de cobalto de nadie –ni de organismos internacionales ni de la Secretaría de Salud ni de Taiwán- ni de otras máquinas contra el cáncer. A ver cuántos leen la aclaración.



MATADERO. Que los llevan directo al matadero, mandan a decir pandilleros retirados de la MS-13 y de la 18 que ayer fueron trasladados al tal Pozo, allá en Ilama, Santa Bárbara. El INP debería de tener cuidado con eso, porque, si fueron parte de esas maras y desertaron, seguro van directo a la muerte.



MIAMI. De hoy en adelante la capital quedará desolada, aunque la mayoría de la “people” ya pintó llantas. En las oficinas públicas hasta asustan. La mayoría de funcionarios y diputados se la dieron para Miami Beach y otros a Cancún. Qué vida para que fuera eterna.



VACÍO. Quien sabe que la oposición de aquí prospere con ese discurso poco serio y estilo redes sociales. Kikito asegura que a JOH nadie lo oyó discursear en NY por todo el desmadre que hay aquí y en la Asamblea General de la ONU es desfile de presidentes de todo el mundo y a todos les hacen el vacío, excepto a los líderes de las superpotencias, y a uno que otro payaso que ha gobernado Cuba o Venezuela. El político que no sepa eso, no tiene derecho a estar en política.