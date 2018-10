URGE. El Indómito manda a decir que la intervención del RNP es una clara necesidad, y no de ahora, sino, desde hace añales. Y no por lo que digan o no digan los gringos, sino, porque el país urge de pasaportes seguros y de un nuevo padrón electoral, lo cual pasa por una nueva ID.



RELAJO. “Raimundo” y medio mundo debatiendo ese relajo en lo que queda del PL por la mentada intervención del RNP y nadie habla del eterno desmadre en esa institución y que la solución no era terminar de politizarla, sino, despolitizarla. Se pensaba que LZ -por ser un político nuevo y académico- haría la diferencia, pero, neles pasteles. Más de lo mismo.



PASTEL. Tan es así que todo su enojo es porque no le pusieron a su compañero de escuela. Jamás de los jamases LZ habló en esas “misas” de despolitizar el RNP. Lo único que pidió fue que en la nueva repartición del pastel, el PL, el PN y Libre trajeran a sus interventores de Marte o de Plutón.



JUEGO. Ahora anda haciéndose la víctima, que el “lado oscuro” lo quiere reventar, cuando él mismo se colocó la soga al cuello por ponerse a jugar en grandes ligas sin saber batear. Lo vivieron. Se prestó al juego de que siguiera la repartición de la torta en el RNP y, a la hora de la hora, lo dejaron silbando en la loma. Eso es todo.



LADO. Reapareció la “incontrolable” y entró descontrolada a la cabina de la América a poner claro a LZ por estarle volando maceta al “lado oscuro”. Pidió derecho de réplica para CF y amenazó con quejarse con los derechos humanos y otras hierbas.



GREÑAS. El que anda C de la R con ese pleito en el otrora pujante gonfalón rojo-blanco-rojo es el olanchano. A mayor división y confrontación en el PL, Mel se fortalece y, si de por sí ya había tomado la decisión de volverse a lanzar en busca de la guayaba, hoy no lo paran. Sigan agarrados de las greñas.



UNIDAD. Vale que los nacionalistas duermen con un ojo abierto y, mientras sus otrora eternos adversarios se matan unos a otros, ellos no paran de echar maceta. Reinaldo tuvo una reunión de miedo allá en Olanchito, en Yoro, donde dejó claro que la orden del día es la unidad y trabajar, trabajar y trabajar.



JUCO. Que alguien me explique, pide JLM en una carta que le manda a LZ, cómo es eso que los raquíticos recursos del PL están siendo gastados en pago de seguridad, alquiler de carros, consultorías, en fin, y sin la aprobación del Central Ejecutivo. JLM también anda juco por el uso de las redes sociales del PL para atacar a otros liberales.



MIGRA. Preocupante ese informe del Instituto Nacional de Migración. La migra confirma que la llegada de turistas extranjeros al país cayó en un 25 por ciento, en los primeros siete meses de este año, con relación al 2018.