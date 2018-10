MISS. El hombre de El Chimbo y su “Rosita” estuvieron de jurado calificador en el concurso de belleza en la cárcel de Támara, el cual estuvo a todo dar con música, baile, desfile de las concursantes, comida, en fin... Por cierto que en ese concurso participaron tremendos “forros”. Mejor que el “Miss Honduras”.



BULTO. Se abrió bulto en el Partido Liberal. Hagan fila, que acaban de llegar de USA chamarras, jeans de marca, botas, abrigos, camisas polo y hasta calzoncillos casi nuevecitos. Tapazo uno, tapazo el otro... Más sos vos... la tuya... no tengo, nací en el aire... Traémela en cabuya, para que no haga bulla... saco... la lengua del gusto... ¡Bárbaros!...



PECHO. Para más los alcaldes liberales –que son los que ponen el pecho en cada elección y mantienen a flote lo que queda del pobre partido- han sacado la cara y llaman al orden a sus presuntos líderes. Les mandan a decir que calma, calma y que no cunda el pánico.



PEZ. Quién le habrá aconsejado a LZ que sacara ese video. Más le hubiera valido no sacar nada. LZ reconoce “paladinamente” que ha estado en varias “misas” con JOH, su presunto “archienemigo”, y con su otro “amigo”, Carlos Flores Facussé, en su casa, tomando cafecito. Bien dicen que, por su boca, muere el pez.



BOCA. El mismo LZ revela, de su propia boca, que JOH y CF lo han tenido hasta de mandadero en esas “misas”. “Me mandaron –dice- a hablar con Salvador Nasralla”. Lo mandaron a ofrecerle que participara en la repartición del pastel del RNP con una suplencia, pero SN no aceptó migajas.



ENGAÑO. Lo más divertido de todo es que LZ dice que JOH los quiso “engañar” diciéndoles que la intervención es una exigencia de los gringos, por el asunto de los pasaportes y la seguridad nacional. Mas JOH y CF no sabían, dice, que él tiene sus contactos en la capital federal y le dijeron que eso es mentira.



ANTRO. O sea que LZ no sabe que en el RNP trafican con identidades y partidas de nacimiento desde que se abrió en tiempos de Rosuco, que toda la vida ha sido un antro, donde chinos y de otras nacionalidades que no saben ni decir hola en español aparecen con pasaporte hondureño, y que eso es una vergüenza nacional.



IGOR. Lo otro es la falta de respeto para Igor y compañía el retiro del mentado diálogo, y ahora están que vuelven, que no vuelven, que sí, que no, como si el interesado en el diálogo fuera Igor.



GAS. En medio de tanto desmadre de la llamada clase política, el chimbo de gas LPG subirá hoy casi once yucas. Esa es la realidad. Por cierto que se ha denunciado que a las amas de casa les dan gato por liebre, porque el chimbo solo trae 18 libras y no 25. ¿Y la Fiscalía del Consumidor? ¿Y la Dirección de Protección al Consumidor?...