FAMILIÓN. A ver qué hacen los Rolandos, los Óscares y los Norman con todo ese familión que les dejaron los ahora exdirectores del RNP. Todos, papa, en cargos claves y con salarios de gerente, tal y como lo denunció El Heraldo. Bien dicen que a todo chancho le llega su Navidad.



ALIANZA. Kikito manda a decir que se avecina una alianza entre el gonfalón rojo-blanco-rojo y el señor de la televisión. El ex del TSE es uno de los peluches de LZ, así es que tiene porqué saberlo. Lo que no se sabe es quién del dúo dinámico será el candidato a la guayaba.



CRUCES. Y quién creen ustedes que sería el candidato del híbrido político, SN que sacó todos esos votos en la última elección, o LZ que solo sacó 400 mil. Hasta la pregunta es necia. Ahora bien, que los liberales estén dispuestos a votar por Nasralla, esos son otros cinco pesos. Víctor Cubas y compañía desde ya le hacen las cruces.



PUNTO. Será que piensan dar media vuelta después del tsunami que han desatado, pero Martellito, el otro peluche, manda a decir que la decisión final sobre las expulsiones la tiene el Tribunal de Honor que encabeza el “Torquemada” López. Pero el martes en la noche no fue eso lo que dijeron.



MAPA. A ver si les cae el veinte y rectifican. Como dicen que errar es de humanos y rectificar de sabios. El pobre Partido Liberal –o lo que queda de él- lo que menos necesita en este momento es de más divisiones. Al contrario, deben unirse todos y buscar sobrevivir en la próxima, porque, al paso que van, desaparecerán del mapa.



DIP. Por cierto que la cifra de expulsados ahora ha subido a 18 con el Dip de La Ceiba. Pero, al hombre le fue “pior”, porque dice que no desobedeció la “línea” de los dioses del Olimpo y no sabe por qué puercas se lo tronaron... Pobre Partido Liberal, en lo que vino a quedar.



FIRME. Para más SN no se ha dejado llevar por la emotividad del madrugón en el RNP y ha reafirmado que seguirá firme en el mentado diálogo. Y esto que al hombre no le regaron maíz en el triunvirato, contrario al PL. Si lo único es que los dioses del Central Ejecutivo no quieren al viejito.



CINCO. LZ tiene cinco días para que se presente al TSE, en carne y hueso, y explique, con pelos y señales, por qué se tronó a los 17, o a los 18, dice “Dilmito”. Hasta sus aleros Maviber y “Mundo” Orellana están en contra de la quijotada.



NIKKI. El Indómito –que regresó desde antenoche a estas latitudes en el “air force one catracho- tuvo “misa” allá en NY con la Nikki, la poderosa embajadora imperial ante la ONU. La Nikki mandó a decir en un tuit que se pusieron al día en varios temas y que USA valora su alianza y amistad con Honduras... ¡Vaya, hombre!...