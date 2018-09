DIÁLOGO. La bancada colorada no se achicopala y le manda a decir a Igor hasta NY que no se aflija ni se afloje y que, ante la zafada de LZ del mentado diálogo, ellos se suman a las mesas. Que solo les consiga las sillas y santo remedio. “Pior” para que LZ trague a su “amigo” de la Humuya.



HÉROES. Los ilustres del grupo de los 13 andan C de la R ahora que LZ, con sus novatadas políticas, lo ha victimizado. De villanos han pasado a héroes. Y, para terminarles de hacer el favorcito, metió en la chalana a otros cuatro diputados. Qué más pueden pedir.



MANO. “Las cartas están sobre la mesa, el lado oscuro del PL, con su máximo referente Carlos Flores Facussé, arremete en mi contra por la cruzada por adecentar nuestro partido”, manda a decir LZ en un tuit. Tiró a matar el hombre. Pero la mayoría en el PL, incluidos sus amigos, creen que se le fue la mano con esas expulsiones.



TAJO. Los que no se comen la tortilla así nomás creen que LZ se ha puesto de pechito y que le ha dado más que razones a lo que él llama el “lado oscuro” para que le vuelen la cabeza de tajo. QEPD.



FOTO. Habladurías y especulaciones de todo calibre en esas redes, solo por la fotito de JOH con Igor, allá en la ONU. Que ya cocinaron todo lo del mentado diálogo, que estaba recibiendo línea y que no sé qué, que aquí que allá. Ajá, y cuando Igor tiene “misas” con el señor de la televisión, con el olanchano o con LZ, será que también le tiran línea.



IGOR. A propósito de Igor, con la puñalada trapera que el PL le acaba de asestar al diálogo, al pobre chileno solo le queda acatar los consejos de Kalimán, el “hombre increíble”, a Solín: “Paciencia, paciencia, paciencia... mucha paciencia, mi pequeño Solín”... Hasta un ataque le puede dar al hombre ante tanta intransigencia.



VACÍAS. La mayoría de oficinas públicas empezaron a quedar vacías desde ayer y seguro que hoy, los que aún quedan, solo llegarán a hacer la patarata. En unos ministerios hasta asustan. A una doñita de Palacio ayer le salió el sisimite, el cadejo y el padre sin cabeza.



GRITO. En el hemiciclo le dieron viento ayer a penas más yucas contra aquellos criminales que usen indumentaria militar. A ver si pega la medida. No tardan los “derechos humanos” que defienden a los delincuentes en poner el grito al cielo y hasta en denunciar al Estado ante la ONU por semejante “grosería”.



BURRO. Hay quejas y más quejas por la “maldita burocracia” de la alcaldía capitalina. A los emprendedores, que a puras cachas consiguen dinerito para chambear, no los dejan trabajar pidiéndoles hasta la hoja de defunción por un pinche traslado de local. De qué sirve que “papi a la orden” ande echando maceta, como burro, si sus mandos intermedios no le ayudan.