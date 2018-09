MISAS. Caramba, compa, como dice aquel, algunos han quedado hasta tataratas después de ese madrugón que les dio “Netanyahu” con la Interventora en el RNP. Ni olieron las “misas” con el olanchano y los volvieron a dejar como al chinito, solo “milando”. Pobre Partido Liberal.



VIEJITO. Lo que no entienden los mismos colorados es por qué LZ dijo que estaba totalmente de acuerdo con la intervención, y que en la junta solo deberían participar el PL, el PN y Libre y ahora pone el grito al cielo solo porque no le pusieron a su pupilo y ayer juramentaron al viejito.



TAJO. Por los vientos que soplan en el PL y por el brinco que han generado LZ y su guillotina, todos los caminos indican que el club de los 17 se hará un solo nudo con los alcaldes, convocarán a una convención extraordinaria, y le volarán la gallina de tajo a todo el Central Ejecutivo.



BATALLÓN. El Banegas, aunque votó en contra de la operación “tormenta en el hemiciclo”, le manda a decir a LZ y compañía que el gonfalón rojo-blanco-rojo no es un batallón –como otros- donde todos deben hacerle el saludo y obedecer la línea del señor comandante y, al que no lo haga, lo culuquean y mandan a calabozo.



GATO. Solo la Hylock votó en contra de que le volaran la gallina a los 17, de allí para allá, todos bajaron el pulgar hacia abajo y los mandaron a la hoguera, incluido el “gato con botas”. Ni el Torquemada López tuvo tiempo de parpadear. Pobres liberales. En lo que vinieron a quedar.



CHISTE. Pobrecitos los liberales. Desde 2009 vienen en caída libre. 800 mil votos con Elvin, 600 mil con Maviber y 400 mil con LZ. Ajá, solo sacaron 26 diputados y ahora expulsan 17, cuál es el chiste. Acabaron hasta con el eslogan aquel de “sumar, unir, vencer”...



RISA. El de los chocoyos dice que le da risa y más risa cuando oye a SN quejarse de que, con la Interventora, ya no podrán comprobar el fraude cuando allí está Óscar Rivera, de Libre, que fue el que se fajó en noviembre en el TSE a favor de la Alianza. “Malagradecido”, le manda a decir.



BIEN. Le fue bien al Indómito con su discurso allá en la ONU. Por lo menos le fue mejor que a Donald Trump. Los asambleístas lo aplaudieron dos veces cuando le voló candela a la ONU y le exigió que no ponga oídos sordos ante los injustos precios que reciben los caficultores. El problema es que al portugués, por un oído le entra y por otro le sale.



DERECHO. También pidió a la Asamblea de la ONU reconocer que la migración es un derecho humano y que ninguna nación debe tratar con crueldad a las personas que solo buscan mejorar sus condiciones de vida. Asimismo, volvió a exigir que se reconozca a las maras como grupos no estatales armados que también violan los derechos humanos.