JOH. Para que ya dejen de hablar babosadas, que no sé qué y que aquí que allá, JOH ha reiterado ayer, en los propios territorios del imperio, en las entrañas de las Naciones Unidas, que ya solo le quedan tres añitos y que no volverá a lanzarse en busca de la guayaba, ya sea que la regulen o no. ¿Estáis oyendo?...



ALIANZA. Consumada la intervención en el RNP gracias a la crónica de una alianza anunciada entre azulejos y refundidores. Por si alguien tenía dudas de las “misas” entre el olanchano y los nacionalistas. El PL se volvió a dividir. El ala florista-elvincista votó a favor y los de LZ en contra.



VIENTO. El PL denunció un “pacto oscuro” entre el olanchano y los azulejos y ahora amenaza con zafarse del diálogo de Igor. Los ilustres le dieron viento a la interventora en el RNP en las propias barbas del nuevo cónsul del imperio, quien se encontraba en el hemiciclo, en carne y hueso. Bien lo anunció Reinaldo desde NY, que ayer metían la interventora.



NORMAN. Rolando Kattán (nacionalista), Norman Roy Hernández (liberal y ex de Conatel) y Óscar Porfirio Rivera Ynestroza (de Libre), son los interventores. De suplentes metieron a Roberto Montenegro y Gonzalo Alberto Fuentes... Se reventaron a Vika Martell... Congratulations...



REUNIÓN. La bancada liberal ha invitado para hoy, a las 2:00 de la tarde, a una reunión a LZ para hablar de la llevada y traída regulación de la cosa aquella. De entrada le mandan a decir que están en contra de la reglamentación, pero que no es con circulares que se llega a consensos.



EXCUSAS. Y JLM, que es miembro del CCEPL, le manda a decir a LZ que ojalá y no salga con excusas de que no tiene tiempo y que le riegue maíz a la bancada, porque solo así podrán lograr la unidad. ¿Y el muchachito de la Humuya?...



ZORRA. Luisito y Kilvito reiteran que los mareros le metieron zorra a los votantes cachurecos en las elecciones, y que muchos mejor no salieron a votar por JOH, por miedo a que los pandilleros les dieran chicharrón. El dúo dinámico también jura que chepos depurados, como uno de Choluteca, apoyaron a la Alianza aquella.



PAREJA. Pero Igor manda a decir que en el mentado diálogo se ha concluido que la cosa fue pareja y que los mareros afectaron a todos los partidos por igual, y no a uno en particular. Pero los azulejos insisten en que, por lógica, a quiénes van a atacar los pandilleros, a sus verdugos o a sus “aleros”.



PAC. El “Pelón 70” ha reaparecido con su “Rescate Pac” y anuncia que su movimiento ha decidido pasar a integrar la nueva alianza de partidos de oposición que ha anunciado “Mel”, ahora sin el señor de la televisión, por considerar que solo así podrán sacar a los azulejos de Palacio... ¿Estáis oyendo, Marlene?...