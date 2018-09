ONU. El indómito ha criticado ayer en NY que, por más que ha pedido el apoyo de la ONU para que reconozca a las maras y pandillas como “actores no estatales armados” que también violan los derechos humanos, no se oye, padre... Y así, lamenta, “nunca vamos a lograr la paz”.



MAURICIO. A la orden, le manda a decir el uruguayo de la OEA a Mauricio Oliva, y que con mucho gusto integrará un grupo de expertos para que le den viento a una nueva Ley Electoral en estas latitudes. Hasta redactadita se la van a mandar desde la capital federal. Qué más pueden pedir.



IGOR. “Netanyahu” ha agradecido ipso facto la respuesta inmediata del SG de la OEA y le manda a decir vía tuit que esa nueva Ley Electoral vendrá a garantizar una mayor confianza en las próximas elecciones. Ajá ¿y las reformas de Igor? Reinaldo también le manda a dar las gracias al uruguayo desde NY y espera que hoy se discuta en el hemiciclo la intervención del RNP.



REDES. Divididos en el partido de los refundidores, unos a favor y otros en contra, del lanzamiento del olanchano. Los más ronceros, aunque por bajeras se mueren de las ganas de lanzarlo, son aquellos y aquellas que solo le han pasado volando candela a la reelección en esas redes.



URGE. Pero, como el olanchano se la sabe todas y, las que no, las anda anotadas, poco a poco los va convenciendo. Hasta unos extremistas, cuasi encapuchados, ya empezaron a gritar “urge, Mel”. Hay un ilustre que hasta ya desempolvó la cancioncita que tanto pegó en la campaña contra el otro olanchano.



FIESTA. Cuentan las malas lenguas en Libre que esta vez Beatriz sí va de “resignada”. Lo bueno para los azulejos es que, si el hombre se lanza, a quien le va a aguar la fiesta no es al candidato de la estrella solitaria, sino al señor de la televisión... Ja.. .je... ji... jo... ju...



CASA. El gran Julián Suazo y su hijo Juliancito están hoy de manteles largos y lanzarán la casa por la ventana allá en sus dominios de La Paz. A ver si JS sale longevo, como su papi, mister Rosuco, que ya se echó 91 abriles. A Julián se le han muerto tres hermanos y su madre en año y medio.



HORA. A propósito de cumpleañeros, don Jorge Bueso Arias acaba de echarse nada menos que 99 abriles, y la cúpula de la AHIBA se lo celebrará mañana con bombos y fanfarrias. Lo bueno es que el hombre todavía trabaja y preside sus juntas directivas. En cambio, otros no ven la hora de jubilarse, algunos a los 60 años...¡Bárbaros!...



PISTO. Será cierto que en el Injupemp están regresando a los empleados públicos que llegan en busca de préstamos y les dicen que no hay pisto. Una doñita denunciaba ayer que las están mandando a tramitar el préstamo a un banco privado, porque se quedaron sin billete... Será.