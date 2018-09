PELO. Qué suerte tienen los que no se bañan. Se creía que el sábado iba a caer un macanazo de agua, pero neles pasteles. Al contrario, un clima muy agradable, así es que tanto el desfile como el carnaval por los 440 años estuvieron a toda madre. Lo único es que, como nunca falta un pelo en la sopa, esta vez no hubo limpieza inmediata de la AMDC y ayer eran montañas de basura.



TORTA. A ver si esta semana sale humo blanco con la llevada y traída intervención del RNP. Lo único que está claro hasta ahora es que la repartición del pastel seguirá y en lo único en que no se han podido poner de acuerdo es entre quiénes se repartirá la torta.



RAMAS. Por lo menos LZ y Leonel Ayala no se han andado por las ramas. El exrector metido a político dice, sin tapujos, que el pastel solo debe ser repartido entre el Partido Liberal, el Nacional y Libre, y Ayala dice que la torta debe ser repartida entre todos los partidos, incluidos los chiquitos.



ZOPE. Ajá, y si van a seguir con esa repartición del pastel ya sea entre tres o en entre todos los partidos, incluidos los de maletín, qué sentido tiene, entonces, la mentada intervención. Si el gran desmadre en el RNP se debe, precisamente, a la politización. Allá la comunidad internacional si sigue gastando pólvora en zope.



CEBO. “Con Dios no se juega”, manda a decir el cardenal a aquellos que confunden el cebo con la manteca y que solo porque no lo topan a él vienen y manchan con insultos la casa del Señor, como la Catedral de Tegucigalpa. Una cosa es una cosa y otra es otra cosa.



GIRA. El “resignado” de El Hatillo sigue en abierta campaña y el fin de semana lo columbraron en gira, allá en Santa Bárbara. Por más que le dicen que no por mucho madrugar amanece más temprano, el muchacho anda desjuiciado en busca de la guayaba.



MAMO. Hasta que al fin salieron del mamo los exconcejales, incluido JARA. Se tiraron casi mes y medio por los tales viáticos. A ver cuándo le caen a unos que, cuando fueron gobierno, no se llevaron el edificio del ministerio porque no le pudieron poner rueditas y cargarlo a tuto. Tan así que no han vuelto a trabajar.



POBRES. Alerta máxima en el Infop ahora que la “people” del Cohep le quiere caer a los mil millones. Roberto Cardona -su director- lo llama la “universidad de los pobres” y por eso hay que cuidarla.



GREÑAS. Para que vean ustedes que mientras en otros partidos solo pasan agarrados de las greñas, los cachurecos no duermen, Anduray anduvo el fin de semana en Siguatepeque, capacitando a las bases y activistas, y a Marco Tulio Flores -el asistente de “Netanyahu”- lo columbraron en Orocuina y en Apacilagua, acompañado de “Radio Viejo”, en reuniones con los azulejos de la zona.