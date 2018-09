CARTA. Constituyente a la carta. Pidan gusto, pidan gusto, que para todos hay. Cómo la quieren. La quieren frita, asada, al vapor, horneada, a la parrilla, cocida, solo pasada en aceite... O la quieren cruda, como el cebiche peruano. Pidan, pidan, que hay para todos los paladares.



CHOJÍN. Hoy es el gran chojín por el 440 aniversario de la capital. Lástima que aquí no hay calles y, como desde antenoche cerraron la mitad del bulevar Suyapa, ayer era un infierno vial en los alrededores, y no digamos hoy. Lo “pior” es que hasta mañana lo reabrirán. Muchas gracias.



JUICIO. Dicho y hecho, papa... A los exconcejales, incluido “weeepaaa”, les elevaron ayer su caso a juicio oral y público por los tales viáticos. Ajá, y a la denuncia de Rafael Barahona sobre la repartición del pisto de Taiwán en la Cancillería nadie le ha parado bola. Si esos viáticos son confites comparados con las rapaduras que se repartieron en el PC.



GACETA. Para que vean ustedes que Mauricio Oliva cumple lo que promete, en La Gaceta publicaron ayer, con pelos y señales, la derogatoria del bozal a la libertad de prensa, así es que, no hay más tren que el que pita. Por lo menos en ese tema, colorín, colorado... Congratulations...



AIR. El papá de los pollitos, como le encanta decirle a “Netanyahu”, va soplando este fin de semana en el “air force one” catracho para la ciudad de los rascacielos a participar en la 73 Asamblea General del elefante blanco mundial. Estarán 193 jefes de Estado. Todos hablan y nada de lo que hablan se cumple.



AMIGOS. Otra vez los gringos le advierten a su “people” que cuidadito viajan a estas latitudes porque aquí les pueden volar la gallina. Cheque, pues... Con amigos como los ilustres, para qué queremos enemigos. Y esto que John Kelly solo pasa aplaudiendo los avances en seguridad.



LUCHA. Allá en la capital federal columbraron al FG catracho exponiendo en la Cámara del Comercio la lucha contra los uñudos y la impunidad en estas latitudes. El hombre anda volando con los “gringos”.



INFOP. La “people” del Cohep le lleva un hambre perra al Infop. Pero la bulla es que sus autoridades desde hace como un año le pidieron al cementero y compañía que digan cuáles son los cambios que quieren en el Infop, que trabajen de la mano en eso que quieren y, hasta el sol de hoy, no han dicho ni pío. El sindicato ya está en pie de lucha.



INSIGNE. Puerto Cortés, al suave, recupera de nuevo su esplendor del pretérito y se convierte, de nuevo, en el puerto insigne en el Caribe centroamericano. El Indómito inauguró ayer el sexto muelle. Por cierto que allá columbraron a Wenceslao Lara, que es gran nasrallista, felicitándolo, al igual que Fátima, el otro día, en un evento en SPS.