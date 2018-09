PUNTOS. Tantas vueltas y rodeos para lanzar al olanchano. Y por qué mejor no se lanza de una vez. El hombre es el líder supremo y las bases de Libre lo quieren a él y a nadie más. Qué puercas tiene que andar consiguiendo candidatos prestados. Que ya se deje de paja –como le dijo Briceño- y se lance. Punto.



EVELIO. Lo bueno es que, si el olanchano se pone pilas, podría conseguir el apoyo hasta de Evelio. El power de Vida Abundante –que por esas casualidades de la vida estaba con JOH- dijo ayer allá en occidente que “hay que tomar la reelección por los cuernos y regularla”. Lo mismito que propone “Mel”... Congratulations...



PRESO. Solo su otrora pupilo, el señor de la televisión, le manda a advertir que cuidadito, que si se lanza terminará preso, y que machete, mejor estate en tu vaina. Lo bueno es que el olanchano ya convocó a su “people” para enero, para que después no digan, que hace las cosas a la zumba marumba.



IGOR. Otro apoyo de altos quilates al olanchano sobre la reelección, es que Igor manda a decir que Libre está en la libertad de hacer las consultas que le vengan en gana, que tiene un presidente y una bancada de 30 diputados, y que él respeta esa decisión. Anda volando Olancho.



VASOS. Todo listo para el gran carnaval de la capital para mañana sábado. Lástima que el cierre del bulevar comenzó desde anoche. A los “bolígrafos” se les avisa que no les venderán heladitas ni en botellas ni en lata, que tendrán que conformarse con vasos de plástico.



PAPI. Por cierto que “papi a la orden” todavía no se decide. Por más que le han enviado emisarios de todo tipo: Amigos, empresarios, activistas, familiares, funcionarios, políticos, en fin... Y esto que lo pusieron de primerísimo en la encuesta. Otro que sale volando en esa encuesta es “Mel”. Aparece casi a la par de JOH... Ummmmm...



ARMAS. En el hemiciclo por fin terminaron de aprobar la Ley de Control de Armas. Como es tan polémica. Todavía hoy algunos andan pidiendo desarme general. Los pobres de la 18 y de la MS-13 ni duermen de la preocupación cuando hablan de ese tema, pensando en que van a tener que madrugar a registrar sus AK-47, sus R-15, sus lanzagranadas, en fin...



TIEMBLAN. En la UNAM –la autónoma de México- el rector no se anduvo con papadas y expulsó sin contemplaciones a 18 estudiantes revoltosos. Aquí el rector y la misma Corte le tiemblan a las ong y al mismo Conadeh, los defensores de los encapuchados... Pobre, pueblo, pobre...



BUENA. Una buena noticia en medio de tanto berenjenal es el anuncio del Indómito –que el domingo va soplando para NY- sobre la inversión de casi 15 mil millones de ranas en proyecto de infraestructura. Eso generará miles de empleos, que es lo que más urge el país.