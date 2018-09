UNAH. Apenas el segundo día de clases en la UNAH y los encapuchados zelayistas-troskistas ya empezaron a jorobar otra vez. Hasta cuándo habrá una autoridad que los ponga en orden. Al rector ya le tomaron la medida y, como en los recintos de la diosa Temis ordenaron el reintegro de los vándalos expulsados, ahora solo queda aguantar.



INVENTO. Para que vean ustedes que el olanchano se la sabe todas y, las que no se sabe, las anda anotadas. Como la mayoría de la bancada le dijo nones a la regulación por una solo vez, ahora se inventó una consultita para el 27 de enero del otro año, con cuatro preguntitas, en las que incluye dos sobre la reelección.



CONTAR. Ajá, y quién creen ustedes que va a organizar, a supervisar y a contar los votos de la mentada consulta. Ajá, y si los que van a contar son los aleros del olanchano, cuál pregunta creen ustedes que va a ganar... Ummmmm...



GUASA. En esas redes han agarrado de guasa los tuits y las “aclaraciones” del olanchano. En la mañana propone regularla solo por un período, como en USA –lo mismo que decían los cachurecos cuando andaban en campaña- y por la tarde dice que nunca ha pedido que la regulen, que lo que quiere es “constituyente o muerte”.



RISA. Hasta a Raselito le dan risa las cuatro preguntitas de la consulta del 27 de enero del olanchano. La primera, dice, Libre no tiene facultades jurídicas para declarar ilegal o no una sentencia de la Corte y la cuarta pregunta sobre la tal constituyente, ya todo mundo sabe que Libre la apoya. En otras palabras, la tal “consulta” solo será sobre la reelección.



SOLO. Quién habría creído hace apenas unos días que el olanchano iba a terminar usando los mismos argumentos que los cachurecos sobre la reelección. El hombre está pidiendo que la regulen solo por una vez –como en Estados Unidos- porque si no, como argumentan también los azulejos, se quedará indefinida.



SUMAR. Reaparece el valiente Quintín de Choluteca y manda a decir que eso de expulsar diputados es una “ligereza” de LZ, que el PL está en “cuidados intensivos”, y que lo que necesita es de sumar y unir, en vez de expulsar... Será...



ASADOR. El Indómito ha llamado ayer a los empresarios a que le apuesten al “pacto fiscal” y dio a entender que, “en los tres años que me quedan”, pondrá toda la carne en el asador para dejarle a su sucesor ese compromiso. A ver, dijo el cieguito.



IVÁN. Pobre cómico. El hombre ya no aguanta a Iván El Terrible y el portugués de la ONU le manda a decir que lo ratifica en el cargo y que la apriete. Eso hace este “elefante blanco” mundial con estos países chiquitos y miserables. El Maduro venezolano se pasa todas las resoluciones de la ONU por donde quiere y nadie le dice ni pío.