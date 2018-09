LISTÓN. El chino Castillo asegura que el patepluma y David Chávez le andan moviendo el petate, porque se quieren quedar con el Monarca. El primo del alma ha confirmado que también se lanzan Jesús Mejía, el de la ENEE, y Lisandro Flores Guillén, el yerno de Callejas. Listón y medio de candidatos.



PLUMA. El patepluma y compañía le cayeron ayer a la empresa Diálisis de Honduras por estar usando a los pobres pacientes renales como escudos humanos. A ver si a algún diputado se le enciende el foquito y mociona para que el gobierno tenga su propio hospital de diálisis. Con todo el pisto que le han pagado al gringo, ya tuvieran una docena de centros.



LÍNEA. Dinora no entiende cómo es que LZ les manda a decir que la línea es votar en contra de regular esa cosa cuando nunca, en lo que lleva de presidente del CCEPL, se ha reunido con la bancada. La señora entiende, dice, que “línea” es cuando se han reunido y les han dicho hagan esto o no hagan lo otro, pero, si never and never se han reunido.



GUSTO. El olanchano les manda a decir que pidan gusto, pidan gusto. La quieren solo una vez -como en USA- o la quieren indefinida. Pero, si quieren plebiscito, también hay. O quieren constituyente. ¿Originaria o derivada?... Hay para todos los gustos. Pidan, pidan...



REDES. ¡Qué bonito! Mel escribió el tuit, él lo subió a sus redes, y ahora dice que el Indómito está pagando una campaña mediática para hacer creer que él ahora apoya la reelección. Ajá, y quién es el que acaba de proponer su regulación, con la casaca de que es la única “alternativa” para sacar a JOH.



BASES. Lo que pasa, dicen los que no se comen la tortilla así nomás, es que Mel está tanteando el ambiente y, como parece que las bases se le han revuelto, mejor ha dado media vuelta. Y, claro está, al perro más flaco se le pegan las pulgas. Lo más fácil es echarle el muerto a los medios.



MEJOR. Será que el lanzamiento de su candidatura también es una “campaña mediática”. Será que Briceño y Aldanita reciben línea de JOH... Como no, chon... Briceño dijo que mejor se dejen de pajas, que todo mundo en Libre lo quiere de candidato.



UNAH. Tantas denuncias que han salido en los medios en contra de la seguridad que hay en el HEU y la bulla es que en la UNAH contratarán a la misma empresa -y sin licitación- para que vele por la seguridad de los estudiantes y de sus bienes. Además, por qué hacerlo a la brava, si la ley ordena licitación.



ONU. El cómico chapín no anda con babosadas. Ahora le manda a decir al portugués de la ONU que hoy, a las 12 de la noche, vence el plazo para que mande la lista con los nombres de los candidatos a sustituir a Iván El Terrible y, si no la manda, ya no es culpa de ellos. Qué tal.