BICI. Qué bien por Honduras. El culebrón de la bici del uruguayo ha tenido un final feliz, como cuando la trabajadora, que llegó del pueblito con valija en mano, se casa con el hijo del dueño de la mansión, y se convierte en la “señora de tal...”. Qué bueno... y colorín, colorado. Por lo menos le fue mejor que a su paisano de la OEA, que no ve una, ni con izquierdistas ni derechistas.



RAMAS. Por si alguien dudaba, el “resignado” no se ha andado por las ramas, y manda a decir que será el próximo presidente de Honduras. Se lanzó y sin paracaídas. O no le tiene miedo al hombre –dijo un chusco- o es de “compadre hablado”. To be or not to be.



CARETA. Y, se corrió el telón…El olanchano por fin se quitó la careta y ha dicho públicamente que va por la regulación de la mentada reelección con la casaca de que es la única “alternativa” para detener la dictadura. Cómo no, chon... por qué mejor no se cuenta una del Choco Lozano.



URGE. En Libre hay división entre quienes creen que “urge Mel” y suspiran por volver, volver, volver... a tus brazos, otra vez... y los que no. El comandante Libreta lo apoya. Lo que sí está bien clarito, como el agua del Guayape en los tiempos de Froylán Turcios, es que si el olanchano se lanza, el Indómito se tendría que volver a “sacrificar” por la Patria... Ummmm...



LEÑA. LZ vuelve con sus amenazas en contra de la bancada y les manda a decir que “ayyy” de aquel o de aquella que vote en el hemiciclo a favor de regular la tal reelección. El hombre ya habló con Torquemada, para que vaya alistando las hogueras, y con leña verde.



IVÁN. Al cómico chapín le pela el eje la resolución del Constitucional y reafirma, mil por mil, que Iván El Terrible no vuelve a entrar a Guatemala y punto. Allá y aquí ya estaban celebrando el regreso del colombiano, pero, no contaban con la astucia de don Jimmy... ¡Vaya, jodido!...



CHUCHO. A esos del ex Consejo de la judicatura ya solo falta que los orine un chucho. Benjamín salió del mamo desde el sábado, al día siguiente del fallo, pero ellos, neles pasteles. Y, para darles el tiro de gracia, ahora el MP pide elevar el caso a juicio oral y público. Y esto que recibieron mucho menos viáticos que los que daba Rafael Barahona.



PAGO. Otra vez la empresa de diálisis, usando a los pobres pacientes como escudos humanos, para poner al gobierno contra las cuerdas por el pago. Pero está bueno que les pase. Hace tiempo que el Estado tuviera su propio hospital para enfermos renales. Con todo el billete que le ha pagado al “gringo”.



MAESTRO. El Día del Maestro ha pasado con más pena que con gloria. Tal vez les dan un aumento en 2019. Hoy sí se lo tienen bien merecido. Desde 2010 no les incrementan ni un cinco. ¿Y Rocío?...