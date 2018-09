GARRA. Las vueltas que da la política. La UD fue el gran aliado de “Pepe” Lobo, sus perros de garra fueron César Ham y el pronosticador, pero ayer prácticamente llamó “mercenario”, como Nelson Ávila, a Marvin Ponce, por andar regando globos sonda de que lo quieren extraditar.



CHISMES. “Un mercenario político es como un huracán, dejando solo daños a su paso. El chisme de este tipo de personas no tiene fundamento ni credibilidad y su objetivo es protagonismo, para lograr la atención en su marginada vida política”, manda a decir Pepe en un tuit...¡Vaya, jodido! Le zumban los oídos al pronosticador allá en Chile.



LIBRE. El señor de la televisión manda a decir que hoy no asomará el cacho al desfile del olanchano, sencillamente, porque él no pertenece al partido Libre...¡Ahhh! Y por primera vez en 42 años tampoco estará en el desfile oficial... Será...



COALIANZA. Qué buena noticia esa de que revisarán todos esos contratitos que ha firmado la “people” de Coalianza. El propio JOH, en carne y hueso, ya le ordenó a Marco Bográn que los revise hasta con lupa, después de ese desmadre en el mentado Corredor Turístico.



PALO. Cómo es posible, se pregunta la “people”, que esos de Coalianza no hayan podido negociar con Covi ni la construcción de ese tuquito que quedó a medio palo, en Comayagua. Le dieron el filete frito de la CA-5, solo para que se diera gusto, y nunca ha puesto un centavo de su bolsa. Y así, quién no.



OÍDO. Eso de que pondrán de patitas en la calle a los funcionarios que anden politiqueando, al “resignado” de El Hatillo le entró por un oído y le salió por otro. Rial no solo no ha parado, sino que ha triplicado sus actividades políticas. Antenoche estuvo en Victoria, Yoro, con la cúpula cachureca del departamento, ayer estuvo en Puerto Cortés, y hoy estará con empresarios en SPS. Qué tal.



VIOLA. El “resignado” le está echando la viola a todos, aunque los “Netanyahus”, los Reinaldos y los “papis” creen que no por mucho madrugar amanece más temprano. Pero, mejor no confiarse. Lo bueno es que el hombre tiene a su buen padrino mágico, que lo patrocina desde un banco.



TAIWÁN. Esa denuncia de Rafael Barahona sobre el desvío de fondos de Taiwán es lo mismo que ha pasado en los países vecinos. Por menos que eso quisieron meter al mamo a Chico Flores en El Salvador y el hombre hasta se murió del estrés. A ver si el de la Ufecic investiga. Como Rafa jura que Mundo es de los “intocables”.



CHIVO. Barahona hasta lloró de la impotencia, porque dice que está peleando contra todo un sistema que lo quiere usar como chivo expiatorio, con tal de no meter al mamo a los verdaderos tiburones. Hubo uno que recibió 200 mil verdecitos. 100 y 100... Congratulations...