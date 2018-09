PATITAS. El que tenga oídos, que oiga. El Indómito ha advertido que pondrá de patitas en la calle –sin decir agua va, agua viene- al primer funcionario que descubra que anda politiqueando. Es pa... fuera que va, papa, así es que ya están sabidos. Y funcionario es todo aquel que ha sido juramentado y recibe un salario, como los “resignados”.

FUERA. Never and never, “por razón de una candidatura interna, me dejarán de atender a un nacionalista”. Eso nunca, chele, dijo JOH ante un nutrido grupo de coordinadores cachurecos. “Al primero que yo agarre haciendo eso lo pongo fuera del gobierno”, advirtió el hombre... ¿Estáis oyendo...?...

PELIS. Por cierto que el Indómito ya días ha estado teniendo encuentros cercanos del tercer tipo con los coordinadores y dirigentes de base azulejos de todos los departamentos, pero es por el tema aquel de la unidad y otras hierbas, no para otros cuatro añitos. Como aquí son pelis para inventar.

CACHO. Ajá, y quién dejó plantado a quién. Al final el olanchano no llegó, pero tampoco asomaron el cacho la Alvarenga ni Romeo, dónde estás que no te veo, y la muchachada solo columbró al cipote de la UD. “Papita” iba a llegar, pero el avión lo dejó botado, allá en La Habana.

JAMÁS. El olanchano manda a decir que jamás de los jamases había acordado tener ningún diálogo con los chiquitos, que a él lo llamó el diputado Dennis Castro –pariente de doña Xiomara- para pedirle una reunión y chismear un poco de política, pero hasta allí nomás. Ignora el guía supremo refundidor quién se inventó eso del mentado diálogo.

NIÑOS. Está bueno que le pase a “Mel” por meterse con chigüines, porque, como dice el dicho aquel: El que con niños se acuesta... Y ya le había pasado una vez, pero no aprende. Tal vez en la próxima, porque, si no le dan permiso de lanzarse, tendrá que buscarse otro “outsider”.

TONTERÍAS. Para qué le buscan tres pies al gato. Qué necesidad hay de que dos diputados azulejos le quiten prestado un saloncito a la FAH y qué necesidad hay de que la FAH se meta a camisa de once varas por tonterías. Dándole armas a SN sin ninguna necesidad.

FEBRERO. Azulejos y nasrallistas se volvieron a dar en la madre en el mentado diálogo. “Noche Clarita” y compañía se zafaron y dejaron hablando solos a la “people” del señor de la televisión. Se malearon, dice, porque Nasralla anda “engañando al pueblo”, diciendo que adelantarán las elecciones para febrero del otro año... Será...

DESFILES. Listos los paracas, pero no unos diputados que solo llegan a fin de mes a traer su chequecito al hemiciclo, sino, lo del Táctico Especial, para robarse el show pasado mañana en el Tiburcio Carías, y la banda del Central, lo mejor de los desfiles patrios.