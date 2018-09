LISTA. Honduras va retumbar con la lista de personajes que saldrán embarrados en la Ley Magnitsky, manda a decir LZ. Y el hombre sabe por qué lo dice, porque viene llegando de la capital federal, donde se reunió con altas tramellas. LZ calcula que el destape será en febrero del otro año, antes del Día de San Valentín.



PASO. Hasta ahora solo el Ecónomo de SPS ha dado un paso al frente por el “resignado”. De allí para allá, ni uno de los 25 que dicen que tienen. A ver cuántos se cuadran cuando “Netanyahu” haga su anuncio. El hombre es fiera que caza echada, y cree firmemente en el dicho aquel de que no por mucho madrugar, amanece más temprano.



HUMO. A Montoyita nadie le saca de la cabeza que ese lanzamiento del “resignado” es de mentolina, que no hay tales ni de él ni de ningún azulejo, y que todo es una “cortina de humo” para mantener entretenida a la “people” y que nadie hable de los desmadres... No hallan qué inventar.



LANZA. Ajá, y “papi a la orden”, se lanza o no se lanza. To be or not to be. Y si se lanza, se lanzará a la guayaba del Juan Pablo o se decidirá por un tercer período. Los allegados al alcalde aseguran que el hombre, sepa Judas porqué, no se quiere echar el trompo a la uña con la guayaba mayor y que ni siquiera está convencido de seguir en la “muni”.



1982. Con razón un diputado azulejo y un ministro ya andan moviendo teclas en los barrios y colonias para convertirse en el próximo alcalde de los capitalinos. Lo bueno es que “papi” les dejará bien adelantada la ciudad. El hombre ha hecho lo que no hicieron todos los alcaldes desde 1982.



PESOS. A falta de pesos pesados y de líderes carismáticos en su partido, no pocos alcaldes colorados creen que ahora les toca a ellos, como decía un banquero “jampedrano”, y algunos ya empezaron a mover teclas para que el próximo candidato sea un alcalde. A ver, dijo el cieguito.



MADRE. Y qué tal si los alcaldes se empiezan a dar en la madre por la candidatura, siguiendo el “ejemplo” de sus líderes, en la capital. Quién tendrá más carisma y liderazgo nacional para echarse el trompo a la uña. ¿El valiente Quintín? ¿Carlitos Miranda? ¿Allan Ramos? ¿Paquito Gaitán?...



PATUCA. Por lo visto los refundidores tienen un pacto, no con el diablo, sino, con los térmicos. Ahora se fueron a tomar Patuca III y han jurado boicotear todo proyecto hidroeléctrico. Los más felices, como lombrices, son los beneméritos térmicos... Congratulations...



MESA. Igor ha dejado claro que no hay ni tiempo ni espacio para una quinta mesa, que los chiquitos ni se imaginan cuánto costó ponerse de acuerdo con las cuatro que ya están, para que ahora vengan a inventar con una quinta. ¿Estáis oyendo, Romeo, dónde estás que no te veo?...