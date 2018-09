PIPA. Los alcaldes colorados tuvieron su tercera “misa” el fin de semana en Florida, Copán, y el gran acuerdo es que al cuarto encuentro invitarán al muchachito de la Humuya y a LZ para que fumen la pipa de la paz. También le regarán maíz al oráculo de la carretera al batallón y a un muchacho aturcado que solo es el arrancón en todas las campañas y nunca cuaja.



SIETE. Aunque el dicho aquel dice que no por mucho madrugar amanece más temprano, la bulla en la estrella solitaria es que los diputados del “resignado” de El Hatillo, anduvieron en gira este fin de semana, ya en abierta campaña, pidiendo apoyo para su candidatura. Y esto que el gobierno apenas lleva siete meses.



PAPI. Por lo visto “papi a la orden” ya no se quiere lanzar ni a la AMDC, porque la bulla en el hemiciclo es que un diputado azulejo ya anda en campaña abierta por la alcaldía, y pasó toda la semana pasada celebrando su cumpleaños con un claro sabor a lanzamiento.



CARA. Tommy le peló la cara a los refundidores. Mediáticamente salieron corriendo a gritar a los cuatro vientos que rechazaban el aumento y dijeron que lo iban a regresar, pero solo lo devolvieron un mes y, de allí para acá, míreme la seña...“Ya fui a investigar a pagaduría y no lo volvieron a regresar”, dijo Tommy.



GENTE. Será cierto que el importado, el ahora hombre fuerte del cambio climático, se lanza por la alcaldía de Catacamas. ¿Por qué partido? Y no era que se lanzaría por la guayaba presidencial. Por cierto, que aquí algunos le tiemblan a MEV, como si el hombre comiera gente.



VIVOS. Reaparece “Radio Viejo” y pide que, en vez de eso de la comisionada sobre los colores de la bandera, que mejor cambien la letra, el “tu bandera” por “mi bandera”, y otro que mejor le quiten “serán muchos Honduras tus muertos” por “serán muchos Honduras tus vivos”. Pobre, pueblo, pobre...



BODA. En esos chambres dan cuenta de la boda estilo la realeza británica que acaba de tener, en segundas nupcias, uno de “Los Tetos”, los testigos protegidos del MP en el saqueo del IHSS. Frente al mar y abrigado por la brisa de las olas, el “teto” le juró amor eterno a una guapa joven.



PLATOS. Ahora es que Honduras y Guatemala pagarán los platos rotos por la decisión del exguerrillero de irse con los chinitos de Pekín y darle el palo a los taiwaneses. El imperio acaba de cancelar una reunión que ya había convocado en la capital federal con el mentado Triángulo Norte.



MARCO. El senador Marco Rubio manda a decir en un tuit que “mi amigo”, el presidente de Guatemala, “está siendo presionado” para que cambie de Taiwán a China, y le recuerda que El Salvador pronto perderá la ayuda y “no quiero que eso suceda también con Guatemala”. ¿Y Honduras...?