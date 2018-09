EL HATILLO. Ekónomo, el diputado azulejo por Cortés, ha confirmado ayer que ya días que andan en giras por todos los departamentos promoviendo la candidatura del “resignado” de El Hatillo y que hasta ya hablaron con el exhombre de El Chimbo y con el Maduro de aquí para que le den su bendición... Será...



ESCRITO. Sepa Judas cómo es que ya andan en giras si la bulla es que en la estrella solitaria no habrá primarias y que el candidato a la guayaba será escogido por consenso entre las partes y el líder supremo. Así está escrito y así será hecho.



JEDY. Entre tanto, “Netanyahu”, Reinaldo y “papi a la orden” están tranquilos, como Camilo, convencidos de que no por mucho madrugar amanece más temprano... ¡Ahhh! Y un grupo de diputados azulejos ya decidieron que mejor esperarán el regreso, no del Jedi, sino, de Callejas, y por eso celebraron con su canción en el cumple de DCh.



ROJO. Pero no solo en las filas azulejas han decidido esperar a los que andan ausentes. En el gonfalón rojo-blanco-rojo también hay una bancadita que solo está esperando el regreso de YR para volverlo a lanzar. “Pior” ahora que LZ se tronó a ESO.



MOÑOS. Igor tuvo misa con los chiquitos, incluido Romeo, dónde estás que no te veo, y les entregó finas cartulinas de invitación al mentado diálogo, así es que, ya no se pueden quejar de que no les regaron maíz. Allá sus majestades si se ponen los moños. Por lo menos Igor ya cumplió.



BANDERA. En esas redes le ha llovido duro y parejo a la excomisionada solo porque propuso cambiar el azul turquesa de la bandera por el azul maya. Que no estén de acuerdo es una cosa, pero, de eso a que la estén ridiculizando. Como si la otra no tuviera derecho a pensar y proponer. Para que vean que en esas redes no perdonan a nadie.



TURISMO. Caramba, compa, como dice aquel, el presupuesto del Instituto Hondureño de Turismo es el más bajo de toda la región. Hasta Belice le gana. El Salvador, que ni remotamente tiene lo que tenemos aquí para turistear, tiene el doble, y no digamos CR, la RD y Panamá. Así, quien sabe, papa...



MARES. Jimmy ha ordenado patrullajes en la frontera con México y con Honduras y El Salvador, con perros entrenados, la caballería, helicópteros con reflectores y todos los mikis, para que cuidadito le dejan entrar a Iván, el terrible... ¡Ahhh! Y la ordenanza abarca los dos mares, con lanchas, submarinos y hasta canoas.



CHOFER. Iván el terrible no descarta lanzarle un SOS al Maduro venezolano para que le ayude a entrar a Guatemala, así como cuando intentó meter a aquel que dijimos a Honduras por la frontera con mucolandia, que la hizo hasta de chofer... Do you remember?... Si no, que llame a la Kirchner, la otra que vino a meterlo mojado.