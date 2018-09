CALLEJAS. En esas redes le siguen dando duro a un video del cumpleaños de un diputado azulejo, en el que el homenajeado aparece festejando junto a varios de sus compañeros de Cámara, pero, sepa Judas por qué, festejan muy entusiasmados con la canción de ¡Viva Callejas! “el futuro presidente de nuestra nación”.



FAN. Las huestes zelayistas le han echado la vaca al obispo de Copán por haber osado en meterse con su líder supremo. La mayoría lo manda a dar misa y a renunciar a la sotana y se meta a político. Ajá, y cuando el obispo rojo aquel hablaba todos los días de política, hasta lo aplaudían. Como era gran fan del olanchano.



MAÍZ. Los chiquitos le mandan a decir a Igor que ni se moleste en regarles maíz para que vayan al mentado diálogo, que la invitación llega tarde, y que no piensan asomar el cacho ni así los rueguen de rodillas. Y, el que no crea, que le pregunte a Romeo, dónde estás que no te veo.



GRABAR. Buena esa idea de Igor de grabar el diálogo. Se fregaron aquellos que dicen o negocian una cosa y, a la vuelta de la esquina, dicen totalmente lo contrario de lo pactado, para luego salir en caballito blanco y echarse a la bolsa a los incautos que los siguen.



JUCOS. La “Mujer Araña” le pasó el guacho a sus aleras de Cybex que los empresarios y banqueros andan jucos por la “interpretación” del decreto de amnistía tributaria anunciada por Ebal y que lo consideran otro “golpe” a la inversión... Será...



COALIANZA. A ver si alguien le cuenta las costillas a sus majestades de Coalianza, por todo ese desmadre, en el mentado Corredor Turístico. A resultas, como dice aquella viejita, que el proyecto no solo salió cachinflín, sino que, según los apejoístas, hubo sobrevaloración y el Estado se sacó la loto con otra demanda.



OFERTAS. En el Instituto de Turismo ya lanzaron la campaña para el feriado morazánico y el Conapremm y el IHTT ya iniciaron las revisiones de las chatarras. Ahora que la “people” de los hoteles se ponga pilas y compitan entre el norte y el sur –entre oriente y occidente- con atractivas ofertas.



GAS. Ajá, y quién va a investigar esa denuncia de Edgardo Menéndez de que a las amas de casa y a las vendedoras de baleadas les están dando gato por liebre con el chimbo de gas, porque solo están dando 18 libras. O sea que les peinan siete. A ver quién, porque, esperanzados a Castillo, el de Desarrollo Económico, mejor olvidarse. ¿Y la CAP?...



GUERRA. A ver si algún diputado se apiada de tanta víctima y se le ocurre legislar para triplicar las penas contra cualquiera –marero o no marero- que falsifique indumentaria policial o militar. Y, si algún diputado se opone, ya sabrá la “people” de qué lado están en esta guerra contra los criminales.