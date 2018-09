LISTO. Todo listo en los aposentos de “Netanyahu” para juramentar hoy al FG y al adjunto. Se pensaba que lo harían en sesión del pleno, pero no. El juramento será ante la directiva, encabezada por Mauricio Oliva, líder supremo del nacionalismo en toda la zona sur.



CASA. ¡Vaya, hombre! Le llegó gente a LZ y a sus peluches a la plazoleta del Central Ejecutivo a defender la “casa del partido”. Eso sí, tuvieron que movilizar a las bases de todo FM y de otros departamentos, porque los coordinadores de la capital andan jucos con el hombre por del muchachito de la Humuya.



OABI. El de la OABI le manda a decir a Reinaldo y a LZ que si se animan y le agarran en alquiler las sedes del Comité Central y la del Central Ejecutivo, con gusto les puede hacer una buena rebajita y, de chascada, les consigue una buena tarifa con la EEH y con “papi a la orden” para que no les cobre el tren de aseo. Qué bueno.



LOCO. Quién puercas se habrá inventado ese globo sonda de que Maduro amenazaba con volverse a lanzar en busca de la guayaba. El propio Maduro ha aclarado ayer que ni loco que estuviera. Lo cierto es que el hombre pasaba como Azcona, viendo el reloj, porque no miraba la hora de salir de Palacio.



BRAZOS. La bulla es que el globo sonda lo parieron los zelayistas para justificar el lanzamiento del olanchano, quien sí anda en esa onda y, además, “reimundo” y medio mundo sabe que toda la vida se le ha quemado la miel por volver, volver, volver, a tus brazos otra vez...



MEJOR. Hace una semana lo lanzó Briceño en la asamblea de Libre y ahora Aldanita sale preguntando que “Mel, cuándo”. Y, alguien, en su sano juicio, creerá que los susodichos se dispararon solitos... Como no, chon... Por qué mejor no se cuentan una de Jackie Chan.



PIEDRA. Segurito que el olanchano les tiró línea para que lo lanzaran y tantear cómo reaccionaban sus bases. Como solo le han pasado volando maceta a JOH por la reelección, ahora no se quieren dar con la piedra, en los dientes. En esas redes ya comenzaron otros a darle cuerda para que se lance.



CICIG. Jimmy por fin agarró de aquellos que dijimos y ayer anunció que la Cicig “es pa... fuera que va”... El problema es que allá ya no aguantan a Iván, el terrible, y hasta el ombudsman chapín está pidiendo que investiguen su integridad. Solo que a Ivancito lo van a tener que sacar con grúa.



PUNTO. Ahora se avecina una guerra en Guatemala entre los que le echan vivas a los linchamientos de la Cicig y los que están en contra, así como aquí, con la “maxi”. Lo divertido es que al final la batalla no la ganará ni uno ni otro bando, sino, que se hará lo que diga la embajada gringa. Punto. Tanto allá como aquí. ¡Y, que viva la independencia, hijos del maíz!...