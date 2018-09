PELLEJO. Giro de 180 grados en el Central Ejecutivo. El martes le dieron la más cordial bienvenida a la ATIC y al aseguramiento de los bienes del partido, pero ya ayer, en rueda de prensa, dijeron que defenderán la “casa del partido” hasta con el pellejo y anunciaron marcha para mañana... ¡Vaya, hombre!...



FREÍR. Errar es de humanos, rectificar, de sabios. Ojalá y mañana los liberales se unan y saquen el puño firme en defensa, no de los pandoros ni de nadie en particular, si no del patrimonio del partido. Tal vez llegan los del grupo de los 13. Con tal que Torquemada no los vaya a freír en plena plazoleta.



VEINTE. Por lo menos ya les cayó el veinte que el patrimonio de un partido político –llámese Liberal, Libre, Comunista, Pinu, en fin- pertenece a la institución política y a todos sus militantes y no tiene absolutamente nada que ver con lo que haga o no haga uno o más de sus miembros. Una cosa es una cosa y otra es otra cosa.



OJOS. Habrá sido Maribel Ya la que le abrió los ojos a LZ. O Kikito. O el gato con botas. Porque el martes el hombre se miraba hasta feliz por los allanamientos y dijo que la sede no importaba, porque los liberales se podían reunir en cualquier parte... Será...



PARTES. Vaya, para que ya se dejen de babosadas, y que no sé qué, que aquí que allá, los 61 diputados de la bancada azuleja, encabezada por el patepluma, firmaron y sellaron un documento en el que se comprometen a apoyar todo lo que decidan las partes en el mentado diálogo.



OLEADA. En esos chambres juran y perjuran que la próxima semana viene una nueva oleada de requerimientos fiscales y que esta vez batirán un récord Guinness con más de 50 requerimientos. O sea que no quedará títere con cabeza... Será posible...



PELUDA. A Anduray nadie le saca de la cabeza que aquí –o en otra parte del hemisferio- hay una mano peluda –y bien peluda- maniobrando desde un tablero de ajedrez para darle jabón al bipartidismo y que pase a “mejor vida”. La idea de los “cerebros” de la operación es instalar un “nuevo orden”, como ha pasado en otros países, y darle paso a nuevas fuerzas políticas, dice el hombre... Será...



RECUPERAR. El Indómito le manda a decir a los ilustres de la 18 y de la MS-13 que mejor se arrepientan y se conviertan, porque vienen operativos por tierra, mar y aire, hasta recuperar palmo a palmo, cuadrante por cuadrante, barrio por barrio, aldea por aldea, casa por casa, los territorios que tienen ocupados. Que la aprieten.



FIESTA. Y que no se equivoquen, les manda a decir JOH, porque no piensan retroceder ni un milímetro en esa lucha. A los criminales, advierte, se les acabó la fiesta. También viene una vuelta de calcetín a todo el sistema penitenciario. Qué bueno.