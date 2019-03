Abraham Espinoza: “En un par de años voy a estar trabajando en Hollywood”

Periodista

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La muerte de su esposa y un intento de suicidio podrían marcar para siempre la vida de un hombre.

Para Abraham Espinoza, en cambio, esa fue la oportunidad para creer, así como lo hizo el padre de la fe, Abraham, en Hebreos, en el Viejo Testamento de la Biblia.

De pequeño era atormentado por sus complejos, pero fue también ahí donde perfiló el sueño de su vida: ser cineasta.

A sus 40 años es padre soltero, periodista, catedrático universitario, cineasta, guionista de “De lo que sea” y director de “¿Dónde está la cigüeña?”, aseguró que en unos cuantos años trabajará en Hollywood, la meca del cine.

Así fue la plática con TicTac, donde nos contó su vida en Índigo Café.

¿Cómo comenzó su pasión por el cine?

Cuando yo estaba en quinto grado, tenía 11 años y tuve un sueño repetido durante una semana. Era una película que tenía que ver con los mayas, yo ni conocía Copán.

La historia trataba sobre un periodista de investigación que estaba enfrascado en un caso. Yo me despertaba y estaba consciente de lo que soñaba, miraba toda la película.

Me impresionó que al último día que soñé me quedé a ver los créditos y miraba que la película era dirigida por Abraham Espinoza.

Es el único maestro cineasta en el país.

“De lo que sea” se convirtió en una de

las más taquilleras del cine catracho.

Y confía que una de sus películas le

dará el pase para llegar a Estados Unidos.

¿Cómo fue su infancia?

Soy el menor de cuatro hermanos. Desde pequeño le he tenido amor al cine. Vivía cerca de los desaparecidos cines Multiplaza; mi mamá tenía una amiga gerente de cines y mientras ella trabajaba, porque era divorciada, me dejaba en el cine todos los días.



Mi infancia fue solitaria, pero fue feliz. Jugaba solo porque tenía pocos amigos. Miraba películas desde las 3:00 de la tarde hasta las 7:00 de la noche que me iban a traer.

Si el cine le gustaba tanto, ¿cómo fue que estudió Periodismo?

Aunque no lo creás estudié Medicina, pero tuve que desertar porque no me sentía cómodo. Yo quería estudiar Letras, pero mi mamá me decía que me moriría de hambre y lo más cercano a Letras era Periodismo. Me gustó mucho porque me gradué en tres años (2000-2003) y lo hice con excelencia académica. Desde que me gradué a la fecha no he dejado de vivir gracias a las letras y ahora me río de eso con mi mamá.

¿Y para estudiar cine cómo fue?

En una universidad de España en línea. Comencé en 2010 y a los dos años terminé la licenciatura; hasta ahora soy el único maestro cineasta en el país.

¿Cuando llega a un lugar cómo se presenta: profesor, cineasta o periodista?

Como Abraham Espinoza, ja, ja, ja... Es más, Abraham como el padre de la fe y Espinoza como la rosa más hermosa. Amo mi nombre porque soy un hombre de fe y aunque a veces me falle, solo con que alguien diga mi nombre me levanto en fe.

¿Cuál ha sido el resultado más sorprendente de su fe?

Yo estoy dando clases en la UNAH gracias a una promesa de Dios. A principios del año pasado no tenía trabajo y estaba esperando dos cheques: uno de 4,500 de LTV y otro de 1,000 lempiras de Radio América.

Tenía que pagar luz, agua y la escuela de mi hija. Sentí dar la primicia de lo que esperaba, y yo estaba rogando que saliera primero el cheque de mil lempiras porque era menos, pero salió el de 4,500.



Agarré el cheque y lo di a la iglesia y a la hora me pagaron los mil lempiras. A las dos horas de haber dado la primicia me habló Noé Leiva (jefe de departamento de Periodismo) ofreciéndome la plaza de maestro por hora, para dar la clase de cine y ni siquiera había aplicado, no sé cómo obtuvo mi celular y cuando pregunté por el sueldo era el doble de lo que había dado en la primicia.

¿En 2008 perdió a su esposa?

Fue por un paro cardíaco en el parto de mi hija. Caí en depresión profunda. Al mes de haber muerto decidí suicidarme, me emborraché como no te imaginás, agarré el carro y en la carretera que conduce a la Universidad Católica me fui a 140 y solté el volante, cerré los ojos y me dejé llevar. El carro dio vueltas, perdió una llanta, pero no me pasó nada.

¿Qué pasó luego?

Al día siguiente sentí temor por haber sobrevivido, pero también sentí agradecimiento. Me senté en una lomita de Suyapa y me pregunté qué quería hacer con mi vida porque ya no me llenaba ser periodista. En ese momento regresó el sueño de quinto grado.

¿Qué dificultades ha encontrado en ser padre soltero?

Con mi hija Mar, como yo le digo, nos hemos quedado solos. Soy el único hombre que va a las clases de ballet, por más tutoriales que he visto no puedo peinarla y en cosas de maquillaje no le entiendo.

¿Pero en el 2015 nuevamente se casó?

Simplemente no funcionó, fue un enamoramiento prematuro. Por ahora me mantengo a la espera de la idónea.

Usted se mantiene esperando a la mujer indicada, ¿ha habido abstinencia?

Sí. Yo entré a las cosas de Cristo en el 2016 porque decido casarme con Dios. Yo le dije al Señor que le daba mi promesa de guardarme mientras llega mi esposa.

¿Ha sido difícil mantener la promesa?

Me mantengo enfocado en mi proyecto, no pienso en eso, hago ejercicios y paso en las cosas de Dios, que es lo que me mantiene firme.

Si su futura esposa lee esta entrevista, ¿qué le gustaría que supiera?

Que le he sido fiel aún sin conocerla, que me he guardado para ella. No sé si ya la conozco o si ya apareció, pero yo la estoy esperando.

¿Cómo fue que llegó a hacer una película?

En 2014 trabajé en la película de “Cuentos y leyendas”. Ahí fue donde me nació la idea de escribir “De lo que sea”. En ese tiempo yo no era cristiano y cuando terminé el guión le pedí a Dios una señal si quería que yo hiciera esa película.

¿Cuál fue la respuesta?

Al día siguiente me despidieron de Canal 10 y me dieron las prestaciones justas con lo que yo necesitaba para iniciar. Desde ahí comenzó el ciclo de cineasta, en los cuales pretendo escribir dos novelas (incluyendo la que soñé de niño) y cuatro películas.

¿Su primera película superó las expectativas?

“De lo que sea” llevó 26 mil personas a las salas de cine. No llevó más porque era para mayores de 12 años y en ese momento estaba Star Wars.

¿Cómo fue que puso su productora?

Filmesa Estudios nace en 2015 gracias a una alianza que tuvimos con la Universidad Pedagógica. Comenzamos con varios soñadores. Cuando surge “De lo que sea”, UPN Films nos sugiere que creemos la productora para rodar “¿Dónde está

la cigüeña?”.

¿Metas a corto plazo?

Terminar “¿Dónde está la cigüeña?”, que en agosto será lanzada. Y en un par de años voy a estar trabajando en Hollywood; una de las próximas películas me va a catapultar ahí.