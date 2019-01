Revista Tic Tac Tania Triminio: “Conduzco ambulancias y atiendo emergencias”

Edras Torres

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Nació en Comayagüela, sin embargo, la mayor parte de su niñez la vivió en Catacamas, Olancho.

Desde pequeña jugaba a la cocina con restos de pequeñas verduras como pataste, camote y papas, pero no llegó a incursionar en las artes culinarias.

Los intensos golpes que han abatido su corazón la han convertido en una madre guerrera y, sobre todo, en una mujer donde no existe un “No” cuando de ayudar a los demás se trata.

En ocasiones no le ha importado hacer a un lado su importante cargo para conducir una ambulancia y atender una emergencia.

Así es Tania Triminio Quintanilla, actual presidenta de la Cruz Verde Hondureña, y quien en alguna etapa de su vida se inclinó por la locución e incluso realizó algunos comerciales y otras tareas, pero esos no eran los deseos de

su corazón.

Triminio, de 46 años de edad, desde pequeña soñó con estudiar una carrera que le permitiera extender la mano a los más necesitados.

La voluntaria tiene seis hermanos y cuatro hijos, su esposo murió hace algunos años, situación que ha superado con ayuda de sus pequeños Janette, Nasrry, Nasib y Tammy, sus adoraciones y con quienes disfruta ser su cómplice cuando de jugar videojuegos se trata.

Con los controles de la consola en mano, Tania Triminio nos invitó a conocer más de su vida.

¿Quién es Tania Triminio?

Una mamá, una persona que llegó un día a una institución a recibir un curso básico de primeros auxilios y hubo un clic inmediatamente con el don de servicio a las demás personas.

¿Su infancia la vivió en Tegucigalpa y cómo fue en aquellos años?

Nací en Comayagüela, en el barrio Villa Adela, pero fue hasta cuando tenía nueve años que mi mamá decidió que nos fuéramos a vivir con mi abuelita a Catacamas, Olancho, debido a la separación que hubo con mi papá.

¿Los juegos que se realizaban en su infancia se parecen a los de la actualidad?

No. Antes con mis amigas jugábamos a cocinar, realizábamos campeonatos de capeador, landa, entre otros juegos tradicionales.

¿Cuál era el sueño que tenía cuando estaba pequeña?

Salir de Catacamas, de una manera u otra conocer en qué tareas o actividades podía ayudar a las demás personas. Recuerdo que me llamaba la atención el Bachillerato en Trabajo Social, ser promotora social y poder llevar ayuda de salud a comunidades donde no existía.

¿De qué carrera se graduó en la universidad?

Inicié estudiando la Licenciatura en Gerencia y Desarrollo Social, la dejé por un tiempo y recién la terminé.

¿De cuánto fue su índice de graduación en la universidad y se considera una mujer brillante?

Fue arriba de 90%. No me gusta mucho estudiar y aprender. Le diré que sí soy una mujer muy disciplinada académicamente, ser así me ha llevado a obtener otros tipos de certificaciones.

¿Viene de padres reconocidos en la industria de la música o gastronomía?

En el caso de mi mamá es ama de casa y, bueno, mi papá sí trabajó con algunas empresas de radiodifusión y algunos canales

de televisión.

¿Por las actividades que realizaba su papá años atrás se inclinó por el mundo de la locución?

Sí, fíjese que sí me llamaba mucho la atención. Tuve la oportunidad durante algunos años de dedicarme a la locución. Hice jingles, comerciales y prestaba mi voz.

¿Se prepara constantemente?

Sí, todos los años saco al menos dos diplomados, cursos y tengo algunas certificaciones que en Honduras quizás no muchas personas las tengan. Me paso actualizando constantemente online.

¿Cómo llega a la Cruz Verde Hondureña?

Me invitaron a un curso de tres días. Al finalizar hubo una parte de mí que quiso regresar, hablé con mi esposo y desde entonces inicié a escribir mi historia con esta importante organización.

¿Se preparó como todo voluntario?

Sí, tengo todos los cursos. En Cruz Verde se llega hasta asistente de emergencias médicas en el área prehospitalaria.

Otra de sus pasiones es la cocina, en donde prepara unas suculentas sopas de res. Las tajadas son su platillo favorito.

¿A qué tipo de personas valora?

A las que han llevado su energía y aportes. Aquellas cuya alegría es ir a prestar servicio, a las que nos han enseñado a comprometernos cada

día más.

¿Cómo llegó a la presidencia de tan importante organismo?

Fui tesorera de la junta directiva por dos períodos consecutivos. Cuando me propusieron ser la presidenta, puse como condición que no me sacaran del área de preparación ante riesgos y desastres. Tenemos una unidad de gestión de riesgo, yo la he coordinado desde el 2006. No pusieron inconvenientes y acepté. No busqué el cargo, no lo esperaba y tampoco lo pedí, sólo llegó.

¿Aún con su cargo le ha tocado atender alguna emergencia?

El cargo de presidente es para gestionar recursos, para presentar liquidaciones y es el que lleva el control. Me identifico más con la preparación ante riesgos y desastres, en muchas ocasiones me ha tocado conducir una ambulancia y atender diversas emergencias.

Apartándonos de las ambulancias y emergencias, ¿qué pasatiempos tiene?

Me gustan los videojuegos desde que tenía 14 años.

Me considero una gamer, no hay nada mejor que llegar después de un día lleno de trabajo y compartir con mis hijos una partida de mi juego favorito: Mario Bros.

¿Su comida favorita y cuál le gusta cocinar?

Me encantan las tajadas de guineo verde con carne molida y repollo, es mi comida favorita, pero no me gusta prepararla. La sopa de res me han dicho que me queda deliciosa.

¿Devota de la Virgencita de Suyapa?

Claro que sí, en estos días que se aproxima su fiesta le entrego mi turno, que inicia desde las 6:00 de la mañana y culmina hasta las 2:00 de la mañana del siguiente día.

¿Qué no cambiaría?

Mi personalidad, tengo un carácter fuerte con el que he librado tantas batallas.

Ha dado conferencias en el exterior sobre el importante trabajo que realiza a diario la Cruz Verde Hondureña en beneficio de la población más necesitada.