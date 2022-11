Artículo de Octavio Carbajal: Treinta, si cantas

El mundo narco que nos enlodó por la codicia de unos pocos seguirá siendo el plato fuerte por muchos años si los actuales no cambian vías legales. El gentío, independiente a su credo, enfila su odio o salvación hacia galanes caídos y otros que poco a poco se hundirán por tráfico de drogas. Los extraditados, en su mayoría, se declararon inocentes y, ya engrillados, admitieron su culpa.

No es lo mismo verla venir que platicar con ella, reza el refrán y, por los vientos que sentimos, los gringos le soplan a todo aquel enredado con el narcotráfico. Después de abril de 2014 con la primera entrega de Arnaldo “El Negro” Lobo, un total desconocido, apodado el lanchero, penado a veinte años de prisión por capo, grandes y medianos se quedaron enanos por el norte.

“Tú no eras cualquier persona en tu país; eras abogado, sabías lo que hacías y, además, eras el hijo del presidente”, le expresó sin tientos la togada a leerle el fallo a Lobo, visiblemente conmovido. Igual pasó con “Tony”, quien, al no cantar, el juez Kevin Castel lo refundió tras barrotes. Empero, por esta inculta tierra, muchos encendidos aún creen que la justicia imperial modula al son de picardías.

La caída de JOH era inevitable. Está listo y servido, aunque aquí (adeptos y rivales) lo revivan en cada recoveco estatal. El indómito si bien ya no tiene nada más que perder, podría ganar si él y su defensa -viendo pruebas irrefutables o no de fiscales neoyorquinos- se alistan para mercar un juicio rápido sin más atrasos a falta de legajos. Presumimos, sin tocar el seso de muchos presumidos de eruditos que un dolido JOH no dejaría títere con cabeza ante Castel a menos que desee morir entre cuatro paredes.

