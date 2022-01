El artículo de Octavio Carvajal: Pillos y pintores

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Acosada por hilo de ofertas que colmen y calmen el bullicio popular arribó anteayer Xiomara Castro como primera mujer presidenta del país. Confiada en “marcar la gran diferencia”, como así expresó, deberá divorciarse, si intenta oír, de damas, hombres y de cierta prensa nocivos (de su lado y de afuera), diestros en adular y en pintar cielos mientras colindan con narcos y corruptos.



De lleno, a quitar estorbos familiares que, sin duda, ya le están haciendo daño, la empañan. No emule a sus anteriores, ¡por favor! Le aguarda río de líos. Alto e insolente costo de alimentos básicos, desempleo, crisis sanitaria, ruegos salariales, ruina de entes públicos, venias amañadas, ¿peaje y Palmerola? ¡No! Habrán muerto estas letras y los pactos expiran después de 2050. En el nombre del padre y de tu pisto.

PLATOS

Nadie está para más mañana o más pasado. Los votantes botaron a los cachos por su descoco ante un mar de fraudes y orgías arrulladas a niveles bajos, en lo público-privado, sin acertar -a tiro fijo- cuántos queridos y queridas siguen con mamás aquí y mamás allá en legaciones convertidas en antros, incluso por hijos (as) de cuentistas mediáticos, pero “el camaleón soy yo”.



Si el gentío busca salir del fango en que nos han sumido políticos, empresarios y familiones acicalados en caros picos, injusto y triste sería que Castro, de entrada, se deje operar o engañar por peligrosos lobos y lobas vestidos con piel de ovejas. El trono cayó en manos de una mujer, según dijo, “temerosa de Dios”, y por lo tanto, si alguien de abajo roba o asalta el fisco, los platos rotos los paga el piloto.

Todos, sin distingos de ningún tipo, deben entender que la política es una cosa y el andar de los políticos es otra. Su desgaste, descrédito, impunidad y cinismo son evidentes. Estamos sitiados por las pandillas de calle y las de traje nos tienen en la calle, con el Estado en coma. Por donde sea brollan venas de pus. El país hecho un estercolero por bandoleros de diversos bandos.

AMANTES

Maña que muchos ponen cara de yo no fui ansiando el poder, y nomás se montan, barren y trapean. De ejemplos, Hondutel y la ENEE, que están en harapos por el asalto de políticos, empresarios y militares que se llevaron hasta los cables por ser intocables. “Vamos a recuperarlas”, tintinan cada cuatro años al asomo de elecciones. ¿Y la historia? La misma, con embusteros y camaleones.



“La empresa de todos los hondureños”, rezó el eslogan de Hondutel, y la telefonía fija se esfumó de los hogares y oficinas porque, adrede, la dejaron morir, la mataron o la remataron arteramente para mimar el “adelanto tecnológico”. En “quiebra” y Hondutel nutre con sueldos irritantes a damas y machos. Más de dos mil doscientos empleados urgen pagos y ¿quién está preso por atracos y rajas? El chiste se cuenta solo.

PAJA

La ENEE en “harapos” y, desde eras de Rafael Leonardo Callejas y Carlos Roberto Reina, su sindicato y los térmicos unieron sus trapos. ¿Verdad, Miguel? Si están en aprietos, ¿por qué rentan un edificio por más de 40 millones de lempiras al mes? Hasta Riccy se calló. ¿De quién es el predio? Preguntas válidas para esos (as) que derriten moral sin decir en qué costal para el billete, ¿o todo es puro ribete? En “crisis” están, además, el INA y Honducor, entes que nadie sabe de sus frutos; aquí nadie es bruto. Hablan de “reforma agraria” y en el Bajo Aguán la situación está agria. Matan, roban e invaden tierras. Ir ahí es entrar a una zona de guerra. ¿Al fenecido “Correo Nacional” llegará alguien para enviar telegramas y cartas con celular en mano? Otra onerosa pintura estatal.

PINTORES

Un cercano a Castro -tapando su nombre por ser muy sensible- aseguró que varias oficinas serán o podrían ser unidas (reducción o corte de personal) debido a la cruz financiera, pero nadie dice si se cortarán salarios ofensivos de ministros, directores y diputados, pues, si los cachos destriparon todo, los entrantes deben dar cátedra de decoro y austeridad. Por y para eso los eligió el pueblo.



Castro no debe oír pillos que chillan decoro y pintan color cielo lo sucio y lo fétido. Mande con tesón, pudor y mucho ingenio sin los “genios”. Aísle señoras y señores públicos y privados que son doble vía. De día visten de lino y de noche son bandidos. No dé tantas vueltas si vivimos en una cuartería. Con la zurda no se roba ni se perdona. “¡Saludos camaradas!”.

