Pequeños dioses ante el infinito

Tegucigalpa, Honduras

El libro de poesía “Caligrafía de la sed” de Armando Maldonado es una obra donde se renuevan los pactos con la memoria, la intimidad simbólica de las lecturas universales y el imaginario familiar impregnado de la soledad del poeta que trata de descifrar la vertiginosa avalancha del pavor en las periferias de la contemporaneidad.



Es sin duda el trabajo más consistente que el autor ha publicado. Posee una poética estructurada con una idea clara del oficio, además de discurrir sobre el estado de duermevela de los diminutos dioses de la vida cotidiana, los hombres y las mujeres, frente al peso de los dilemas existenciales, los afanes de sus ocupaciones básicas de sobrevivencia y la inoportuna invasión de una idea de control o vigilancia del poder.



Lo interesante en este devenir son las antípodas que nos plantea la voz poética, que parece proteger un tiempo y un espacio donde lo amado está bajo amenaza, pero que no se niega a entablar batallas con la historia, con las heridas que allanan ese camino de los días ordinarios que nos llevan al pan, al deseo, al abrazo, al amor o, al menos, a la cita diaria con nuestro propio fantasma.



Una poesía que eligió como campo de batalla la sencillez del mundo vivido, y en eso se sustenta su poderosa claridad, pues el discurso poético es sereno, sin pedanterías, no se ufana ni abusa de la metapoética o del reciclaje contemporáneo, donde muchos caen para fabricar estructuras verbales que no dicen ni significan nada.



Un libro transparente pero no fácil, sutil pero robusto. Se adhiere al poema en prosa para apropiarse de un ritmo unitario que enhebra los significados de la sombra a la luz, sin abusar de concatenaciones o de trazos narrativos huecos y estrafalarios que vuelvan pesado el texto.

Dueño de una fresca madurez, el libro se manifiesta más allá de pecados como la ingenuidad o la vanidad efervescente y latosa.

Discurre casi etéreo en algunas ocasiones, pero sin olvidar la mundanalidad del buen humor y el sarcasmo. Pareciera que la idea es ascender para dejarse caer sin temor a despedazarse: la buena poesía no teme a las pérdidas ni a las condiciones y posiciones cuando le toca hablar, es más, rehúye de privilegios y de ser impoluta.

Un libro que hace polo a tierra con este tiempo, pues pregunta y nombra, se atreve a ser vigía de la decadencia y protector de la escasa ternura que aún queda en “un mundo que solo ha sido habitado por las fábulas”: sentencia determinista que únicamente puede derribarse cuando la poesía y el poeta ríen “como dos amigos vencidos por lo trivial de la eternidad”.

Sobre Armando Maldonado

Es poeta, editor y gestor cultural. Fue fundador del grupo literario Máscara Suelta, miembro de PaísPoesible y del taller de poesía Edilberto Cardona Bulnes. Director de Ediciones Malpaso. Ha publicado: “Caligrafía de la sed” (2021), “Ciudad que no canta” (2021), “Misa de los suicidas” (2019), “Coloquio de la tempestad” (2019), “Un poema que hable del mar” (2016) y “Así tu cuerpo” (2013).