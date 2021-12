Un año en que corrió la tinta

TEGUCIGALPA, HONDURAS. - 2021 no fue un año en el que la literatura hondureña se congeló, a pesar de los tiempos que corren.



Si publicar bajo el concepto de “normalidad” siempre ha sido una labor contracorriente, publicar en tiempos de pandemia es como querer subir el Everest, o nadar sin salvavidas en medio de una tormenta... Podría sonar a exageración, pero también no podría...



Pero resulta que este ha sido un año interesante para la literatura nacional con la publicación de poesía -que no falta-, de novela policíaca y de cuentos bajo el género negro.



La poesía tuvo su escaparate en la imprenta de la Editorial Efímera, con títulos de Yolany Martínez, Martín Cálix, Néstor Ulloa y José Enrique Cardona Chapas.



La tinta fluyó en Casasola Editores con la publicación de cuentos y novelas, destacan aquí nombres como Rebeca Becerra, León Leiva Gallardo, Kalton Harold Bruhl, Livio Ramírez y Óscar Estrada.



Editorial Guaymuras cierra el año con un balance de publicaciones que incluye a autores como Ismael Moreno, José Manuel Cardona y Carlos Eduardo Bulnes. La editorial se decantó por libros de derecho y temas sociales.



Y Mimalapalabra Editores cerró 2021 con la publicación de trece libros de nueve autores, entre escritores de dilatada trayectoria y una nueva generación que promete.



Esto podría indicar que pese a que Honduras está entre los primeros lugares de los países que menos leen, ya va siendo hora que nos sacudamos esa clasificación.



Si los escritores tienen el compromiso de escribir buena literatura, vámonos haciendo a la idea de que debemos estar a la altura como lectores.



El escritor Giovanni Rodríguez, director de Mimalapalabra Editores, dice que “sí hay lectores en Honduras”. Y lo dice no porque sí, sino por que su catálogo de publicaciones se ha movido este año, y porque la gente, además, mostró el interés por comprar libros en la Feria del Libro que tuvo San Pedro Sula.



Libros en Honduras, listado parcial de publicaciones:



Mimalapalabra Editores

1. “Escribir o tropezar”, Raúl López Lemus

2. “Resquicios”, Hernán Antonio Bermúdez

3. “Mentir la vida”, Álvaro Rojas Salazar

4. “Ese mar que voló hecho un espejo”, Raúl López Lemus

5. “Las noches en La Casa del Sol Naciente”, Giovanni Rodríguez

6. “El ángel de todas las lenguas”, Roberto Castillo

7. “Subida al cielo y otros cuentos”, Roberto Castillo

8. “El relato fantástico en Honduras”, Mario Gallardo

9. “Territorios olvidados”

10. “Tres”, Giuseppe Vigil

11. “Perro adentro”, Raúl López Lemus

12. “Desayuno en Capitán Beach”, Mario Amaya

13. “La casa del salón de los pilares”, Dago Aspra

Casasola Editores

1. “Enigma del gato ciego”, Rebeca Becerra

2. “La casa del cementerio”, León Leiva Gallardo

3. “Rituales”, Kalton Harold Bruhl

4. “Invisibles”, Óscar Estrada

5. “Inyama”, Livio Ramírez

6. “El tigre hambriento”, Dennis Arita

7. “Trópico”, de Marcos Carías Reyes

8. “Tierra de narcos”, Óscar Estrada

9. “La era pre Schumann”, Fabricio Estrada.

10. “La mente dividida”, Kalton Harold Bruhl

Editorial Guaymuras

1. “Hondureños juzgados en los tribunales de los Estados Unidos de América. La extraterritorialidad del Derecho”, Raúl Zaldívar

2. “El constitucionalismo social hondureño en los tiempos de la normatividad. Un análisis en el contexto latinoamericano”, Andrés Pérez Munguía

3. “Del asombro y la gracia. Notas de paso”, Ismael Moreno

4. “Y de la épica hazaña en memoria… La probanza sin pruebas de Rodrigo Ruiz”, Blanca Moreno

5. “Violencia sexual contra las mujeres en la Honduras colonial (1674-1820). Los delitos de estupro, rapto y violación”, José Manuel Cardona Amaya

6. “Remembranzas de mi tierra natal”, Justo Ernesto Murillo

7. “Animal de hospital y otros relatos incidentales”, Carlos Eduardo Bulnes

Editorial Efímera

1. “Lo que no cabe en las palabras”, Yolany Martínez

2. “La danza de los papagayos”, Martín Cálix

3. “Salir del cuerpo”, Néstor Ulloa

4. “Pájaro habitado”, José Enrique Cardona

5. “El principio del incendio”, antología poética del Festival de Los Confines

Malpaso Ediciones

1. “Caligrafía de la sed”, Armando Maldonado

2. “Elementos sucesivos”, Iveth Vega

Editorial Amargord

1. “El resplandor de los ojos cerrados”, de Salvador Madrid